strefa premium

Mleczarstwo przetrwało pandemiczny czas

Sektor mleczarski to nadal jedna z najważniejszych gałęzi polskiego sektora rolno- spożywczego. Udział mleczarstwa w całym rolnym sektorze to 12,2 proc. Stąd to co dzieje się w mleczarstwie widoczne jest w całym przetwórstwie. Podsumujemy jedną trzecią cześć roku oraz przedstawiamy analizę liczbową 2020 wraz z perspektywą na rozwój.

Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl

Data: 04-05-2021, 17:06

Mleczarstwo przetrwało pandemiczny rok /fot. Unsplash

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Styczeń

Od 1 stycznia zmienił się zarząd SM Mlekpol. Wiceprezesem Zarządu ds. Produkcji SM Mlekpol został Zbigniew Groszyk, który dotychczas pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Produkcyjnego w Grajewie. Spółdzielnia podkreśla, że wielkość firmy oraz konieczność sprostania dynamicznym zmianom rynkowym były podstawą powołania wiceprezesa ds. Produkcji. W ramach swoich obowiązków nowy Członek Zarządu będzie odpowiadał m.in. za nadzór nad przetwórstwem mleka, serwatki i innych produktów, rozwój dotychczasowego asortymentu, wdrażanie innowacji technologicznych, racjonalne wykorzystanie zdolności przetwórczych, zużycie opakowań i środków myjących oraz automatyzację procesów produkcyjnych.

Również w styczniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pozytywną decyzję, która kończy postępowanie w zakresie koncentracji w sprawie SM Bielmlek w Bielsku Podlaskim. Wszystko wskazywało, że nowym dzierżawcą zakładu zostanie Laktopol Sp. z o.o.

Luty