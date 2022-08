Mleczarstwu grozi wstrzymanie produkcji przez brak CO2 i suchego lodu

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 25-08-2022, 17:48

Zarówno ANWIL S.A., jak i Grupa Azoty S.A. wstrzymują produkcję nawozów azotowych, przy czym w obu przypadkach jako powód decyzji podano nagły i bezprecedensowy wzrost cen gazu ziemnego. Podkreślono, że sytuacja jest wyjątkowa i całkowicie niezależna od obu spółek. Decyzja ta może skutkować wstrzymaniem pracy całej branży mleczarskiej, a tym samym pozbawić rolników zbytu mleka, a Polaków dostępu do artykułów mleczarskich.

Mleczarstwu grozi wstrzymanie produkcji przez brak dwutlenku węgla i suchego lodu /fot. Shutterstock

Brak dostaw suchego lodu i dwutlenku węgla

Oba wskazane wyżej podmioty są kluczowymi dostawcami dla wielu producentów ciekłego CO2 oraz suchego lodu, dostarczając tzw. surowy dwutlenek węgla, który stanowi podstawowy surowiec, służący do produkcji ciekłego CO2 i/lub suchego lodu. W konsekwencji producenci dwutlenku węgla i suchego lodu całkowicie wstrzymują produkcję.

Zaznaczyć trzeba przy tym, iż dostawy surowego dwutlenku węgla realizowane są za pomocą rurociągów i brak jest możliwości technicznych, które pozwalałyby na realizację dostaw przez inne podmioty (np. za pomocą cystern).

Jednoczesne zatrzymanie produkcji nawozów azotowych, a w konsekwencji dostaw surowego dwutlenku węgla przez obu kluczowych dostawców spowoduje, iż na rynku polskim i europejskim wystąpi niedobór obu finalnych produktów, tj. ciekłego CO2 i suchego lodu i tym samym niemożliwe będzie paczkowanie produktów w kontrolowanej atmosferze, w tym wielu produktów mleczarskich.

Dla sektora oznacza to dramatyczną sytuację, ponieważ uniemożliwi to paczkowanie wyrobów takich jak sery i inne, gdyż odbywa się to w mieszance gazów, gdzie dwutlenek węgla jest niezbędnym elementem - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka

Problemy ze środkami do mycia linii mleczarskich

Ponadto Grupa Azoty wysłała pisma do sektora mleczarskiego z informacją, że nie jest w stanie zapewnić dostaw kwasu azotowego niezbędnego do zachowania higieny linii produkcyjnych.

Co to oznacza dla sektora? Mleczarnie nie będą miały fizycznej możliwości czyścić linii i zapewnić higieny produkcji, więc nie będą mogły produkować. Próbowałam zainteresować tematem wiceministra Norberta Kaczmarczyka, któremu podlegają rynki rolne, ale bezskutecznie. Wygląda na to, że Pan wiceminister nie jest zainteresowany problemem jaki za chwilę będzie miał w obszarze, za jaki jest odpowiedzialny - mówi Agnieszka Maliszewska

Ministerstwo nie reaguje

W piśmie przesłanym dziś (25.08.2022r.) do wiceministra rolnictwa Kaczmarczyka, czytamy, że w nawiązaniu do wczorajszych (24.08.2022 r.) rozmów i korespondencji dotyczącej czasowego wstrzymania zarówno przez spółkę Grupa Azoty S.A. oraz ANWIL S.A. produkcji nawozów azotowych, Agnieszka Maliszewska ponownie zwraca się z prośbą o podjęcie w trybie pilnym odpowiednich działań, które mogą uchronić przemysł mleczarski nie tylko od trudnych do oszacowania strat, ale przed zatrzymaniem linii produkcyjnych.

Oba wskazane wyżej podmioty są kluczowymi dostawcami dla wielu producentów ciekłego CO2 oraz suchego lodu, dostarczając tzw. surowy dwutlenek węgla, który stanowi podstawowy surowiec służący do produkcji ciekłego CO2 i/lub suchego lodu. Dla sektora oznacza to dramatyczną sytuację, ponieważ uniemożliwi to paczkowanie wyrobów takich jak sery i inne, gdyż odbywa się to w mieszance gazów, gdzie dwutlenek węgla jest niezbędnym elementem. Ponadto Grupa Azoty wystosowała pisma do podmiotów sektora mleczarskiego z informacją, że nie jest w stanie zapewnić dostaw kwasu azotowego niezbędnego do zachowania higieny linii produkcyjnych. Co de facto oznacza dla branży brak możliwości czyszczenia linii i zapewnienia higieny produkcji, a to w konsekwencji spowoduje zatrzymanie produkcji - czytamy w piśmie skierowanym do wiceministra rolnictwa.

Dyrektor Maliszewska apeluje o podjęcie niezbędnych i pilnych działań, które zapobiegną ryzyku zatrzymania całego łańcucha związanego z wytwarzaniem produktów mleczarskich.