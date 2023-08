Sejm, a wcześniej komisje sejmowe, odrzuciły wszystkie poprawki Senatu, które miały na celu stworzenie prawdziwie funkcjonującego systemu kaucyjnego - uważa Marcin Hydzik, Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Jakość ustawy o systemie kaucyjnym jest wątpliwa - mówi Marcin Hydzik

Rząd chce wyższych poziomów zbiórki niż wymagane przez UE

Takiego, który jest dobrze przygotowany, właściwie wdrożony i, co równie ważne, zmienia nawyki konsumentów, powodując jego powszechność stosowania. To wymaga po prostu czasu. Tymczasem podczas dyskusji na posiedzeniach komisji senackich i sejmowych przedstawiciele rządu nie potrafili skutecznie wytłumaczyć, dlaczego poziomy zbiórki w 2026 roku z ustawy mają wyższe niż te wymagane przez UE - mówi Marcin Hydzik

Przedsiębiorcy są traktowani jak hamulcowi

W jego ocenie brakowało elastyczności, zrozumienia argumentów przedsiębiorców co do konieczności przesunięcia terminu wejścia w życie obowiązkowej zbiórki.

Miałem czasem wrażenie, że przedsiębiorcy są traktowani jako hamulcowi wprowadzanych zmian, a przecież leżą one w ich interesie - dodaje szef ZPPM

Warto wspomnieć, że rząd przygotowywał ustawę przez dwa lata i to, co mamy teraz, jest aktem prawnym uchwalonym rzutem na taśmę przed wyborami, co powoduje, że jakość tego prawa jest wątpliwa. Nie chcemy, aby rząd działał pod dyktando kogokolwiek, ale aby umiał i chciał odnosić się do rzeczowych argumentów strony społecznej.

Szkoda, że w przypadku tej ustawy tak się nie stało - puentuje Hydzik

