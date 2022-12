7 grudnia w Rezydencji Ambasadora Danii w Polsce miało miejsce pierwsze spotkanie z cyklu „dyskusje przy okrągłym stole” na temat efektywnego wykorzystania zasobów w produkcji żywności oraz sposobów poprawy zrównoważonego rozwoju i redukcji odpadów w przemyśle mleczarskim. Wydarzenie było organizowane przez Ambasadę Danii w Warszawie przy współpracy z Polską Izbą Mleka.

Spotkanie polskich mleczarzy z przedstawicielami Danii

W spotkaniu wziął udział Ole Toft - Ambasador Królestwa Danii w Polsce, Jeppe Juul Petersen - Regionalny Lider Zespołu CEE, żywność i rolnictwo (Ambasada Królestwa Danii w Polsce), Marzena Dąbrowska – Olewniczak - Kierownik Sektora - żywność i rolnictwo (Ambasada Królestwa Danii w Polsce), Lars Krusell - Starszy Doradca Technologii Żywności (DTI – Duński Instytut Technologiczny), Karen Sørensenm - Starszy Specjalista I Manager Partnerstwa DRIP (DTI – Duński Instytut Technologiczny), Anders Harpøth Østergaard - Lider Projektu (woda) (Arla Foods Ingredients), Agnieszka Maliszewska - Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, przedstawiciele spółdzielni mleczarskich OSM Sieprc, OSM Piątnica, Grupa Mlekovita, OSM w Bieruniu, SM Spomlek, OSM Łowicz oraz firm Oruna Audit & Advisory, EUROHANSA Sp. z o.o., Too Good Too Go, Polindus Sp. z o.o., i BNP Paribas Bank Polski.

O czym rozmawiano

Głównym celem spotkania było przedstawienie i omówienie sposobów optymalizacji produkcji mleka i nabiału oraz optymalizacji efektywności wykorzystania zasobów na przykładzie duńskiego przemysłu spożywczego. Dyskusję otworzył Jeppe Juul Petersen, następnie Lars Krusell skupił się na temacie „żywność, materiały, energia – dla lepszej przyszłości”, po czym Karen Sørensen omówiła prezentację „Sposób działania DRIP 2015-2022 – jak Duńskie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Przemyśle Spożywczym zmniejszyło zużycie wody w duńskich firmach spożywczych nawet o 70%”.

- Polska Izba Mleka rozpoczęła współpracę z Ambasadą Królestwa Danii w Polsce w zakresie wymiany wiedzy na temat zrównoważonego rolnictwa. Było to pierwsze z serii spotkań, jakie będziemy prowadzić w przyszłym roku z duńskimi instytucjami naukowymi dzięki tej dobrej współpracy z Ambasadą. Cieszy mnie to, że dzięki doświadczeniom duńskich przedsiębiorstw, takich jak Arla, możemy przyspieszyć implementację zrównoważoności w polskim sektorze mleczarskim - powiedziała Agnieszka Maliszewska

Mleczarstwo rozpoczyna transformację

Spotkanie podsumował również Artur Puławski- audytor, analityk współpracujący z branżą mleczarską - Świetne, wyjątkowo profesjonalnie przygotowane spotkanie. Zarówno ze strony Ambasady Królestwa Danii, jak i Polskiej Izby Mleka. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne będą równie zadowalające, a jest o czym rozmawiać. Zarówno duński, jak i polski sektor mleczarski stoją przed podobnymi wyzwaniami oraz wyznaczają sobie te same cele. Cała branża rozpoczyna transformację, która przysłowiowo rozpoczyna się w polu, a kończy na stole konsumenta. W wielu aspektach będzie ona rewolucyjna dla producentów i przetwórców mleka. Tym bardziej wartym docenienia jest fakt, że organizowana seria spotkań dotyczyć będzie wielu wspólnych dla nas wyzwań. Cieszy również dobór współorganizatora. Wszak to duńska branża mleczarska przez lata była jednym z kreatorów modelu w jakim obecnie funkcjonują spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną. Przedsiębiorstwa od Stanów Zjednoczonych po Nową Zelandię wzorowały się między innymi na duńskiej Arli. Myślę, że poruszana na spotkaniu tematyka szczególnie dziś zyskuje na wartości. Efektywność, wydajność i umiejętność gospodarowania coraz droższymi, a niejednokrotnie ograniczonymi zasobami, to obecnie podstawa budowania konkurencyjności na rynku. Myślę, że duńskie, jak i polskie mleczarnie mają sporo doświadczeń w tym obszarze.

Po wystąpieniach miała miejsce szeroko zakrojona dyskusja z uczestnikami. Spotkanie zakończyło się wspólnym tradycyjny duńskim obiadem świątecznym.





