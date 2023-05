Przetwarzają 6 tys. litrów mleka dziennie, w skład ich spółdzielni wchodzi tysiąc rolników mieszkających na zboczach Kilimandżaro, a surowiec codziennie odbiera od dostawców i transportuje do przerobu grupa motocyklistów. Tak w skrócie można opisać działalność niewielkiej mleczarni Kondiki z Tanzanii, której rozwój od 2019 roku wspiera Fundacja Ekonomicznej Polska – Afryka Wschodnia. Przedstawiciele przedsiębiorstwa odwiedzili SM Mlekpol w Grajewie, aby poznać nowoczesne procesy technologiczne i produkcyjne.

Poznali historię rozwoju grajewskiej spółdzielni, spróbowali produktów z jej oferty i dowiedzieli się więcej na temat marek Mlekpolu.

– Obecnie działamy na niewielką skalę, ale chcemy się rozwijać i oferować konsumentom coraz lepsze produkty nabiałowe. Rynek w Tanzanii ma spory potencjał, dlatego wizyta w Polsce jest dla nas szansą na przyjrzenie się z bliska, jak funkcjonują duże zakłady mleczarskie, wykorzystujące nowe technologie. Poszukujemy inspiracji i zastanawiamy się, co i w jaki sposób wprowadzić w swoich warunkach, aby usprawnić procesy, podnieść jakość wyrobów i zachęcić kolejnych rolników do dołączenia do naszej spółdzielni

– mówi Adrian Kimario, Dyrektor Spółdzielni Kondiki.