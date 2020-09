Bieżąca analiza zmian na rynku mleka

Spadek pogłowia rekompensowany jest wzrostem wydajności jednostkowej krów, a co za tym idzie stale rosnącym skupem mleka. W lipcu bieżącego roku skup wyniósł 1 046,3 mln litrów i był o 2,1% wyższy niż w lipcu 2019 roku oraz o 1% wyższy niż w czerwcu. W okresie siedmiu miesięcy 2020 roku do podmiotów skupowych trafiło 7 202,5 mln litrów i było to o 2,6% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. W Polsce od wielu lat obserwujemy średni wzrost skupu o 2% rocznie. Rosnący skup surowca przekłada się na wzrost produkcji większości produktów mleczarskich. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wyprodukowano 1 715,4 mln l mleka spożywczego i było to o 6% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Również w przypadku serów podpuszczkowych dojrzewających odnotowano wzrost o 0,8% do poziomu 170,7 tys. ton. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna produkcja masła w okresie pierwszego półrocza 2020 roku osiągnęła poziom 124,5 tys. ton, tj. o 8,4% więcej niż w 2019 roku. W ciągu sześciu miesięcy 2020 r. zwiększono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku o 3,6% w porównaniu z rokiem 2019 r tj. do 92,2 tys. ton.

Dalej czytaj w Strefie Premium.