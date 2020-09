Branża mleczna stawia na kampanie sprzedażowe w internecie

W ciągu ostatnich miesięcy większość firm musiała nauczyć się funkcjonowania w zupełnie nowej rzeczywistości. Dużo większe znaczenie zaczął odgrywać stały dialog z klientami, zarówno w kontekście sprzedażowym, jak i wizerunkowym, np. zaangażowania w sferę społecznej odpowiedzialności biznesu. Zamiast czekać na to, co przyniesie los, warto wykorzystać sytuację i elastycznie dostosować się do wymagań rynku. Takie podejście widać w reakcjach kluczowych firm FMCG, które starają się wzmocnić swoją obecność w internecie.

Branża mleczarska prekursorem zmian

Wzmożoną aktywność działań digital można zaobserwować np. w branży mleczarskiej. Może to wynikać z okresowego wyhamowania wzrostu na początku pandemii. Mleczarstwo, podobnie jak inne segmenty rynku, dostarczające produkty do restauracji, hoteli oraz na eksport, znacząco odczuły ograniczenie lub wstrzymanie zamówień. Jednak większość najważniejszych graczy na rynku zdecydowało się potraktować tymczasowy kryzys jako szansę. Można powiedzieć, że w ostatnim półroczu tempo zmian znacznie się zwiększyło – producenci szybko zaadaptowali się do nowych warunków i oczekiwań konsumentów. - Wiele firm już w drugim kwartale 2020 zmieniło swoje strategie rozwoju, rozpoczęło kampanie wizerunkowe oraz nowe akcje edukacyjne, np. w kontekście zero waste czy standardów BHP podczas gotowania. Elastyczne podejście do zmian w strategii rozwoju dobrze widać na przykładzie nowych kampanii reklamowych liderów rynku. W znacznej mierze dotyczą one kategorii premium, produktów wegańskich, wysokobiałkowych czy dedykowanych najmłodszym. Widzimy to na przykładzie współpracy z naszymi klientami w Media Choice – w ostatnim półroczu pojawia się zdecydowanie więcej zapytań o kampanie online promujące tego rodzaju nowości – mówi Łukasz Matyński, Head of Client Services & Partner w Media Choice.

Jeszcze większa przewaga digital

W związku z ograniczeniem możliwości spotkań przedstawicieli handlowych, kontaktów w ramach wydarzeń czy innego rodzaju bezpośrednich akcji promocyjnych, coraz większe znaczenie zaczęła odgrywać komunikacja online. Kluczem do efektywności nie jest jednak pozyskanie jak największej ilości zainteresowanych, ale dotarcie przede wszystkim do tych, którzy określonego produktu w tym momencie poszukują. Aby zatem wyprzedzić konkurencję, firmy z branży spożywczej powinny wykorzystywać kanały, w których znajduje się najwięcej osób z ich grupy docelowej. Najlepiej zatem bazować na twardych danych, a nie tylko subiektywnych prognozach działań komunikacyjnych.

