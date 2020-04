Co się stanie z mlekiem gdy mleczarnia zostanie zakażona?

Jako pierwszy na problem zwrócił uwagę Tadeusz Badach, prezes OSM Krasnystaw, który zauważył, że koronawirus nie zna granic i nie wiem jak długo uda się utrzymać zakład. Nie mam żadnych wątpliwości, że wcześniej czy później wirus dotrze do któregoś z zakładów. Jeśli jedna osoba zostanie zarażona, to cały zakład zostanie zamknięty. Jego zdaniem, powinien być plan przerzutu i zagospodarowania mleka. - Nie rozumiem, dlaczego nie ma żadnej alternatywy na przerzut mleka. Przecież krowy dają mleko bez przerwy i bez względu na to czy jest wirus czy nie. Co mają zrobić z tym surowcem rolnicy, jeśli zakład zostanie zamknięty? A to stanie się prędzej czy później. Brak planu awaryjnego uważam za karygodne i skandaliczne. Podkreślam, to jest sytuacja absolutnie wyjątkowa – mówi prezes spółdzielnie z Krasnegostawu. Dodaje, że jeśli zostawimy rolników samych z nieodebranym mlekiem, to co się z nim stanie? Gdy zakład, który zostanie zamknięty z powodu kwarantanny, będzie chciał wznowić produkcję, może już niemieć czego przetwarzać. To bardzo poważny i palący problem, a jego zaniedbanie to skandal – podkreśla prezes Badach.

Firmy podjęły kroki mające zapobiec sytuacji zamknięcia zakładów. SM Spomlek utworzył stałe obsady linii produkcyjnych na poszczególnych zmianach. Członkowie tych zespołów nie kontaktują się z innymi zespołami. Firma uzyskała to dzięki godzinnej przerwie pomiędzy zakończeniem zmiany i rozpoczęciem następnej. Powierzchnie potencjalnie niebezpieczne w szatniach są gruntownie dezynfekowane w przerwach pomiędzy zmianami. - Tam, gdzie zasoby kadrowe na to pozwalają utworzyliśmy „rezerwę krytyczną” z pracowników strategicznych dla kontunuowania produkcji. Pracownicy Ci mają nie opuszczać domów i będą czekać na ewentualne wezwanie w przypadku objęcia kwarantanną pracowników aktualnie pracujących – mówi Edward Bajko, prezes Spomleku. - Mamy nadzieję, że Sanepid nie wyśle na kwarantannę wszystkich pracowników, a tylko tych, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną. W przypadku konieczności ograniczenia z powodów kadrowych produkcji w którymś z 4 zakładów, mamy możliwość przekierowania części mleka do pozostałych. W ostateczności możemy też zmniejszyć produkcję sera, a surowiec skierować do proszkowni w Radzyniu Podlaskim – mówi prezes Bajko.