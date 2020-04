Wzrost kosztów w mleczarstwie – chwilowo zapomniany problem

Od początku 2020 roku wzrosły wynagrodzeń a przede wszystkim ceny energii elektrycznej. Podczas wywiadu, jakiego w ubiegłym roku udzielił Andrzej Gantner, wiceprezes, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, powiedział, że już w pierwszej połowie 2019 roku nastąpił drastyczny wzrost cen nośników energii. - Zarówno podwyżki cen prądu jak i gazu wyniosły od 30 proc. aż do 50 proc. Dla dużych firm przetwórczych, które nie mogą liczyć na żadne rekompensaty, oznacza to wielomilionowe wzrosty kosztów produkcji - mówił Andrzej Gantner. Zwrócił uwagę, że branża spożywcza zajmuje trzecie miejsce co do energochłonności spośród wszystkich gałęzi przemysłu. Zarówno procesy produkcyjne jak i przechowalnicze wymagają dużych nakładów energii

Specyfiką branży mleczarskiej jest bardzo wysoki udział kosztów surowca w ogólnych kosztach działalności. W zależności od profilu produkcji, mleko stanowi od 60 do 85 proc. wszystkich kosztów zakładów mleczarskich. Należy jednak uwzględnić, iż spółdzielnie mleczarskie, które są dominujące na polskim rynku działają na bardzo niskiej rentowności. W zależności od bieżącej koniunktury waha się ona pomiędzy od 1 do 3-4 proc. W związku z tym każdy wzrost kosztów stałych może bardzo wpłynąć na ich sytuację finansową.

Jakub Olipra, ekonomista Banku Credit Agricol, zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt kosztowy. Prowadzona przez Unię Europejską polityka prośrodowiskowa niesie za sobą bardzo konkretne koszty. - Unijne mleczarstwo jest pod coraz większą presją ograniczeń środowiskowych. Widać w szczególności w Holandii, gdzie ze względu na nadmierną emisją fosforanów branża mleczarska musiała znacząco ograniczyć pogłowie bydła, a w konsekwencji produkcję mleka. Warto jednak odnotować, że w Polsce jest jeszcze bardzo duża przestrzeń do dalszego wzrostu produkcji, co stanowi szansę dla polskiego mleczarstwa – mówi ekspert. Zauważa, że działania na rzecz zmniejszenia wpływu mleczarstwa na środowisko oddziałują w kierunku wzrostu kosztów produkcji, co obniża konkurencyjność cenową unijnych produktów na światowym rynku. - Warto jednak odnotować, że przewagą unijnego eksportu jest przede wszystkim marka nie cena, stąd nie uważam, aby UE w kolejnych latach miałaby z tego powodu tracić udziały w światowym rynku mleka – zastrzega.