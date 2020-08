Hochland Polska: naszą współpracę biznesową z dostawcami opieramy na partnerstwie (wywiad)

Jak w praktyce wyglądają relacje z rolnikami?

Renata Przezwicka: Większość naszych dostawców jest z nami od lat, wielu od początku Hochland w Węgrowie. Znamy się, ufamy sobie, mówimy otwarcie o problemach, wspólnie cieszymy się z osiągnięć. Czasami odkrywamy ciekawe historie hodowców, gospodarstw. Niedawno odwiedziłam naszego dostawcę, który zdradził mi, że w gospodarstwie prowadzonym przez jego rodzinę ocena użytkowości mlecznej krów prowadzona jest prawie od stu lat. Miałam okazję zobaczyć zapisy z ocen od 1928 roku. Takie momenty są unikatowe w relacjach kupiec-sprzedawca i cieszę się, że jestem ich świadkiem.

Jakie rozwiązania zostały wdrożone przez firmę Hochland Polska, by współpraca na ważnym poziomie finansowym była zadowalająca dla obu stron?

Renata Przezwicka: Naszą współpracę biznesową z dostawcami opieramy na partnerstwie. Zależy nam, by obie strony rozwijały się, podchodziły ambitnie do realizacji zadań, a wszystko po to, by spełniać wzajemne oczekiwania i jednocześnie szanować otaczające nas środowisko naturalne i społeczne. Taka współpraca ma szansę powodzenia, jeśli jesteśmy wobec siebie otwarci, uczciwi i postępujemy etycznie. Dlatego w 2017 roku opracowaliśmy model cennika, w którym cena mleka podąża za średnią rynkową. Oznacza to, że nasza cena mleka zmienia się tak, jak zmienia się cena mleka na polskim rynku. Ze względu na to, że GUS publikuje cenę 20 dnia miesiąca następnego, nasza cena jest niejako przesunięta o dwa miesiące, co daje obu stronom czas na reakcję. Jeśli cena na rynku spada, to rolnicy mają dwa miesiące na to, by przygotować się na zmniejszone wynagrodzenie. Z kolei Hochland ma szansę, by przygotować się na wyższe wypłaty, jeśli cena rynkowa rośnie. Kluczowe kwestie dotyczące dostawców mleka konsultujemy z Radą Dostawców Mleka. W 2017 roku Rada zaaprobowała propozycję dotyczącą sposobu wyceny mleka. Dziś możemy powiedzieć, że model cennika oparty na podążaniu za średnią rynkową się sprawdza.

Jak wyglądają doświadczenia dostawców?

Dariusz Nasiłowski ze Skwierczyna-Dworu, wieloletni kontrahent: Hochland Polska to godny zaufania partner. Mam pewność, że wypłata za mleko wpłynie w terminie, nie przypominam sobie opóźnienia choćby o jeden dzień. Wiem też, że zawsze mogę liczyć na partnerskie podejście i pomoc w sprawach ważnych dla mojego gospodarstwa. Kilka miesięcy temu zakończyłem dużą inwestycję – budowę nowej obory przeznaczonej dla 210 krów. Gdy potrzebowałem wsparcia w postaci przedpłaty za mleko dostarczone w jej trakcie wystarczył jeden telefon.