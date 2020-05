Kłopoty gospodarki Niemiec to kłopoty polskich mleczarni?

Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym Polski. Są także kluczowym odbiorcą polskich produktów mlecznych. Wiele się mówi o eksporcie do Chin czy Afryki, ale to właśnie Niemcy są największym importerem polskiego twarogu. W 2018 roku, za Odrę trafiło 24 669,7 ton za 228 991 tys. zł., co stanowi 26 proc. całości masy wyeksportowanego twarogu. Niemcy są drugim co do ilości odbiorcą polskiego sera dojrzewającego – w 2018 roku pojechało tam 11938 ton za 162 836 tys. zł, co stanowi 10,63 proc. całości serów sprzedanych za granicę. Również w eksporcie masła Niemcy są kluczowym partnerem – w 2018 roku Republika Federalna była trzecim odbiorcą masła z Polski – sprzedaliśmy tam 7 710 ton za154 816,7 tys. zł, co daje Niemcom 12,56 proc. udział w całym eksporcie masła. Te dane pokazują jak ważny jest to partner dla polskich firm mlecznych.

Analitycy Euler Hermes podkreślają, że kryzys wywołany Covid-19 pokrzyżował plany niemieckiej gospodarce. Według wstępnych szacunków Federalnego Urzędu Statystycznego spadek PKB w I kw. 2020 r. wynosi mocne -2,2 proc. kw./kw. To największy spadek od szczytu wielkiego kryzysu finansowego (I kw. 2009 r.). W rezultacie łączny wzrost PKB ostatnich 2,5 lat został zmieciony, gdyż wynik gospodarczy Niemiec spadł do poziomów ostatnio notowanych w połowie 2017 r. I to mimo, że obostrzenia związane z Covid-19 działały w pełni wyłącznie tylko w dwóch ostatnich tygodniach marca. Jednak jeżeli dane za I kw. są stresujące, lepiej nie pytać, co nas czeka w bieżącym kwartale. W końcu ekonomiści Euler Hermes szacują, że środki zapobiegające rozprzestrzenianiu epidemii w kwietniu zamroziły około 30 proc. niemieckiej gospodarki. Toteż prawdopodobne jest, że spadek PKB w drugim kwartale będzie dwucyfrowy. W analitycy Euler Hermes szacują, że niemiecka gospodarka spadnie prawie 20 proc. poniżej poziomu PKB osiągniętego w ostatnim kwartale 2019 r.