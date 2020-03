Koronawirus mocno zamieszał w eksporcie mleka

Ceny mleka, które otrzymują rolnicy w Polsce są mocno uzależnione od eksportu, a więc wprowadzane restrykcje w handlu, wewnątrzunijnym i do krajów np. azjatyckich mogą mieć na nie wpływ. Również zamykanie granic poszczególnych państw członkowskich UE wiąże się z szeregiem ograniczeń, nie tylko prawnych, ale też technicznych, polegających choćby na długim czasie oczekiwania transportu mleka na granicach, co w przypadku tych łatwopsujących się produktów ma kolosalne znaczenie. - Od lat produkcja w Polsce uzależniona jest od eksportu – bez niego popyt wewnętrzny nie wystarczyłby do zagospodarowania całej produkcji. Już obecnie niektórzy analitycy prognozują, że nawet 1 proc. redukcja w konsumpcji przetworów mleczarskich w Chinach może spowodować 11 proc. obniżenie importu do tego kraju, zaś obniżenie konsumpcji o 5 proc. oznaczać może nawet zmniejszenie się importu o 25 proc. - mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. Obawy o to, jak ułoży się eksport, podziela obecnie wiele osób z branży. Zdaniem Andrzeja Minarczuka, prezesa OSM Kosów Lacki, z całą pewnością na rynku nie zabraknie wyrobów mleczarskich. - Wręcz przeciwnie, przy problemach logistycznym w eksporcie może być go więcej niż zwykle, a to pewnie zmuszać będzie producentów do korekty cen. Ale dzisiaj przewidywanie na najbliższe dni jest jak wróżenie z fusów. Sytuacja zmienia się błyskawicznie – zastrzegł Andrzej Minarczuk. Również Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, uważa problemem coraz bardziej powszechniejszym jest transport produktów mleczarskich za granicę, nie tylko chodzi o kolejki wydłużone procedurami ale również i o to, że wielu kierowców odmawia wjazdu do krajów szczególnie zagrożonych, jak np. Włochy – stąd zamówienia są coraz większe.

Podobne obawy o przyszłość eksportu ma Grzegorz Gańko, prezes OSM Sierpc. - Obawiam się wprowadzenia ograniczeń i spowolnienia w eksporcie. Moim zdaniem, w krótkiej perspektywie czasowej, dojdzie do uzupełniania zapasów w krajach, które wcześniej uporają się z koronawirusem i ceny ustabilizują się. Zanim do tego dojdzie mogą jednak nastąpić duże zawirowania cen produktów eksportowych tj. proszki mleczne i serwatkowe, masło i inne produkty trwałe. Będzie to miało wpływ na ceny mleka w obrocie między zakładami – mówi prezes Gańko.