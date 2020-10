Mleczarstwo też odczuje skutki zmian w ustawie o ochronie zwierząt

Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika. Zgodnie z proponowanymi zmianami ubój rytualny ma być możliwy tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych; kwalifikacje osób uprawnionych do uboju rytualnego, jego warunki i metody określać ma w drodze rozporządzenia minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Podmiotom wykonującym ubój rytualny ma przysługiwać rekompensata z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania tej działalności.

Nowela określa również warunki trzymania zwierząt w kojcu, w zależności od wysokości zwierzęta w kłębie. Dla zwierząt o wysokości do 50 cm w kłębie, powierzchnia kojca nie może wynosić mniej niż 9m kw. W przypadku zwierząt o wysokości od 51 do 66 cm w kłębie, powierzchnia kojca musi wynosić co najmniej 12 m kw. Powyżej 66 cm wysokości zwierzęcia w kłębie, powierzchnia kojca nie może wynosić mniej niż 15 m kw.

Według noweli, w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela zagraża jego życiu lub zdrowiu, właściwa organizacja - w asyście policjanta, strażnika gminnego lub lekarza weterynarii, odbiera mu zwierzę i zawiadamia władze samorządu, a kosztami akcji służb obciąża się właściciela. Zaś w przypadku nieuzasadnionej interwencji kosztami obciąża się właściwa organizację.

Proponowane zmiany wywołamy ogromne oburzenie zainteresowanych. W ich imieniu przeciwko zmianom wystąpili tylko posłowie Konfederacji, PSL i Solidarnej Polski. Zmiany zgodnie przegłosowali posłowie PiS, PO oraz Lewicy. Krzysztof Bosak, wiceszef koła Konfederacji, zwrócił uwagę, że "mieszczącym się w programie lewicy" projektem ustawy PiS postanowiło zaskoczyć wszystkich i z nikim go nie konsultowało.

Proponowane zmiany dotkną również sektor produkcji mleka. - Jest to ustawa szkodzącą całemu rolnictwu, bo jeśli wejdzie w takim kształcie i nie zostanie nic poprawione w Senacie to odbije się na cenach bydła, cieląt itd. - powiedziała Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. - Nie wiadomo co oznacza zakaz hodowli na uwięzi, jeśli dotyczy to także zwierząt hodowlanych, to także bydła mlecznego w oborach uwięziowych. Brak zupełnie wyjaśnień. Ustawa niestety to bubel wielki, a brak doprecyzowania zapisów spowoduje liczne kłopoty dla rolników, które na pewno zostaną przez organizacje pro zwierzęce wykorzystane przeciwko rolnikom – mówi Agnieszka Maliszewska. Także Dorota Śmigielska, analityk rynku mleka Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, zapytana czy w jej ocenie zmiany w ustawie o ochronie zwierząt mogą mieć wpływ na gospodarstwa mleczne, powiedziała, że tak, bo większość wołowiny pochodzi z gospodarstw mlecznych. Znajduje to potwierdzenie w danych Federacji, z których wynika, że ograniczenie eksportu spowoduje spadek cen mięsa i odbije się na opłacalności produkcji mleka, ponieważ około 90 proc. żywca wołowego trafiającego na polski rynek pochodzi właśnie ze stad mlecznych. Z punktu widzenia tysięcy gospodarstw hodowlanych utrzymujących bydło istotne jest utrzymanie wartego kilka miliardów złotych rynku odbiorców mięsa wołowego pozyskiwanego w ramach uboju rytualnego.