Do czasu przeprowadzenia restrukturyzacji OSM Piątnica będzie dzierżawić zakład SM Bielmlek

Targoszyński, Baker McKenzie: Dostawcy innowacji do przemysłu spożywczego na celowniku inwestorów (wideo)

Jak mówi, sprzedaż majątku będzie przeprowadzona w ramach prawa restrukturyzacyjnego i postępowania sanacyjnego. Proces sprzedaży majątku może potrwać około 5 miesięcy, jednak zastrzega, że ten termin może się zmienić ze względu na pandemię. - Dzierżawa rozpocznie się od połowy grudnia br. Wszelkie decyzje dotyczące produkcji w zakładzie w Bielsku Podlaskim od grudnia będzie już podejmował zarząd spółdzielni z Piątnicy jako dzierżawca i zarządca terenu – powiedziała Alina Sobolewska.

O komentarz poprosiliśmy specjalistę od fuzji. - Warto zwrócić uwagę, że - wbrew nieco mylącym doniesieniom medialnym - OSM Piątnica jeszcze nie nabyła SM Bielmlek, lecz została zatwierdzona przez Radę Wierzycieli jako partnera do restrukturyzacji - wyjaśnia Łukasz Targoszyński, adwokat Baker McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k. - Do faktycznego przejęcia jeszcze długa droga, wymagająca w pierwszej kolejności przeprowadzenia badania due diligence, które pozwoli zidentyfikować ryzyka związane z nabyciem i odpowiednio je zaadresować przed zamknięciem transakcji. Taka odwrócona z pozoru struktura, w której potencjalny nabywca najpierw składa ofertę, a dopiero po jej przyjęciu może przystąpić do badania nabywanego podmiotu, jest typowa dla postępowań restrukturyzacyjnych – mówi Łukasz Targoszyński.

- Postępowania restrukturyzacyjne często dają szansę nabycia interesujących aktywów w potencjalnie dobrej cenie, i tym samym mogą być atrakcyjne dla firm, które nie boją się wyzwań związanych z takim postępowaniem i wiedzą jak zaadresować potencjalne ryzyka, których zwykle nie brakuje. Z własnego doświadczenia wiem, że tego typu transakcje - jeśli poprowadzone prawidłowo - mogą być bardzo interesującą opcją dokonywania akwizycji. Nie inaczej jest również w tej sytuacji - skoro OSM Piątnica zdecydowała się złożyć ofertę w postępowanie sanacyjnym, to aktywa SM Bielmlek są dla niej atrakcyjne. Ich nabycie może pomóc w umocnieniu rynkowej pozycji OSM Piątnica, choć z pewnością będzie to wymagało sporo pracy – ocenia prawnik Baker McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.

O wypowiedź zwróciliśmy się również o przedstawiciela OSM Piątnica. - Omawiana sprawa znajduje się dopiero na początkowym etapie uzgodnień, w związku z czym jeszcze jest za wcześnie na szczegółowe komentarze. W odpowiednim momencie odniesie się tego Zarząd naszej Spółdzielni – powiedział Tomasz Głasek, Dyrektor Handlowy w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.

Od 31. marca br. Spółdzielnia Mleczarska Bielmlek jest w restrukturyzacji. Został opracowany plan, który zakłada spłatę zaległych zobowiązań firmy ze środków pochodzących ze sprzedaży części majątku firmy. Oferty można było składać do końca października. Zadłużenie Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek wynosiło około 245 mln zł.

OSM Piątnica ma obecnie dwa zakłady - w Piątnicy oraz w Ostrołęce, który przejęła w 2011 roku.