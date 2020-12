Mleczna środa: Oznaczenie Nutri-Score ma coraz większy zasięg i rozpoznawalność

Mleczna środa: Od stycznia cła na produkty mleczne wysyłane do Wielkiej Brytanii

Ponad połowa Polaków, którzy czytają etykiety produktów spożywczych, poszukuje na nich konkretnych informacji: terminu przydatności do spożycia, co wskazało aż 91% respondentów, składu - 85% , natomiast 62% badanych w tej grupie sprawdza informacje o wartości odżywczej. Świadome decyzje zakupowe to te, które biorą pod uwagę nie tylko walory smakowe produktu, ale również jego wartość odżywczą. W świetle omawianych badań jest więc dobrą wiadomością, że 62% konsumentów czyta etykiety.

Ponad połowa respondentów w tej grupie (53%) sprawdza wartość odżywczą przede wszystkim ze względu na troskę o własne zdrowie. Z kolei dla 34% badanych znaczenie ma chęć ograniczenia liczby kalorii, a dla 26% stosowana dieta. Prawie co czwarta z osób czytających etykiety (24%) robi to po prostu z przyzwyczajenia. W sumie aż 90% osób sprawdzających wartość odżywczą robi to bezpośrednio w sklepie przy półce.

Z kolei, aż 38% polskich konsumentów rzadko lub w ogóle nie sprawdza wartości odżywczej. Spośród nich 41% osób wartość odżywcza nie interesuje. Dla co piątej osoby informacje na opakowaniu są nieczytelne ze względu na małe czcionki, a niemal co czwarty konsument ma problem ze zrozumieniem opisów wartości odżywczej – informacje są dla niego niejasne i nie wie, co oznaczają (13%) lub są opisane w zbyt skomplikowany sposób (10%).



Niezależnie od powodów sprawdzania wartości odżywczej lub też pomijania tej informacji, w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych może pomóc dobrowolny i stosunkowo nowy w Polsce system znakowania żywności Nutri-Score.

- Spółka Danone zdecydowała się wprowadzić system Nutri-Score na swoich produktach, by pomóc konsumentom w podejmowaniu prawidłowych wyborów żywieniowych. W przypadku, gdy aż 90% konsumentów sprawdza informacje o wartościach odżywczych przy półkach sklepowych, proste i rzetelne oznaczenie podsumowujące wartość odżywczą produktu pozwoli im podjąć w sklepie świadomą decyzję w krótkim czasie, co szczególnie teraz ma duże znaczenie. Co ważne – skorzystają na tym wszyscy konsumenci, bo oznaczenie znajduje się na przodzie opakowania. Wystarczy spojrzeć na literę, by wiedzieć, jak często lub w jakiej ilości spożywać dany produkt – mówi Justyna Piotrowska, specjalistka ds. Naukowych Relacji Zewnętrznych w Danone.