Podczas epidemii wzrosła liczba promocji nabiału w gazetkach handlowych

- Sery twarde i półtwarde liczą wiele gatunków, a każdy z nich cieszy się innymi walorami smakowymi i zapachowymi, a także właściwościami. Do poszczególnych dań poleca się konkretne gatunki serów. Na przykład, jako składnik kanapek sprawdza się słodkawy, sprężysty mazdamer lub łagodny ementaler, z kolei do przygotowania tostów najlepiej nadaje się miękki i topliwy ser gouda. To właśnie ser typu gouda w plastrach okazał się najczęściej promowanym serem żółtym w gazetkach. W badanych miesiącach roku 2019 najwięcej promocji w kategorii ser żółty odnotował produkt marki Mlekpol. Rok później ser żółty typu gouda marki Hochland z drugiego miejsca wybił się na prowadzenie w rankingu, zwiększyła się także liczba promocji innych serów tej firmy, jak Edamski i Maasdamer. Jednocześnie sery marki Hochland odznaczały się najwyższą ceną na tle pozostałych serów. Wyraźnie zmniejszyła się liczba promocji produktów Mlekovita. W 2020 roku o wiele więcej ofert niż w roku ubiegłym odnotowała marka OSM Włoszczowa. Warto zwrócić uwagę, że w rankingu znalazło się wiele serów oznaczonych jako towary „bez laktozy” - mówi Agnieszka Smarzewska z firmy Focus Research International.

Zaznacza, że zainteresowanie takimi produktami podyktowane jest utrzymującym się trendami związanymi ze zdrowym odżywianiem. Zamieszczanie informacji o braku laktozy na opakowaniach sera żółtego uważane bywa za kontrowersyjny chwyt marketingowy, ponieważ produkt ten, dzięki procesowi fermentacji, i tak zawiera śladowe ilości tego cukru. - Nie wolno jednak zapominać, że dla osób z nietolerancją laktozy nawet jej niewielka ilość może okazać się szkodliwa. Dlatego umieszczanie informacji o zawartości laktozy nawet na opakowaniach sera żółtego może być uzasadnione – dodaje.

Jak wynika z danych Focus Research International, w kategorii twaróg największą popularnością w gazetkach cieszyły się produkty marek Mlekpol i OSM Piątnica. - W badanym okresie 2019 roku liczba promocji twarogów jednej i drugiej firmy była podobna. Rok później OSM Piątnica zwiększyła liczbę ofert swoich towarów i wyraźnie wybiła się na prowadzenie w rankingu: najczęściej promowany produkt tej marki – Twaróg Wiejski Półtłusty Klinek Bez GMO – odnotował dwa razy więcej promocji niż najczęściej promowany produkt marki Mlekpol – twaróg tłusty klinek Mazurski Smak. Co ciekawe, promocji na twarogi tłuste i półtłuste było więcej niż na chude. Może być to związane z okresem karnawałowym i wielkanocnym, gdy piecze się więcej serników i ciast na bazie zmielonego tłustego twarogu – uważa ekspert Focus Research International.