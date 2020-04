Prezes ZPPM: KE przyjmuje bierne stanowisko (wywiad)

Komisarz Wojciechowski powiedział, że KE nie ma pieniędzy na interwencję czy skup mleka. - proszę o komentarz.

Miałem okazję zapoznać się z zapisem spotkania Komisarza Wojciechowskiego z parlamentarzystami europejskimi, podczas którego zaprezentowano podejście Komisji Europejskiej do spraw ewentualnej pomocy dla rynku mleka. Kierowano liczne apele i żądania w stronę Komisarza dotyczące uruchomienia dopłat do prywatnego przechowywania masła i OMP. Komisarz podkreślał, że są ku temu przesłanki i prawne możliwości, ale na przeszkodzie stoi jeden element, a mianowicie brak pieniędzy na taką interwencję. Jak powiedział Komisarz, budżet europejski na 2020 rok nie został zaprojektowany z uwzględnieniem kryzysu w takich rozmiarach w wielu sektorach rolnictwa, choć przyznał, że przetwórstwo mleka i produkcja wołowiny są najciężej dotknięte skutkami epidemii. Jedyne wyjście Komisarz dostrzegł w sięgnięciu przez kraje członkowskie po 17 proc. niewykorzystanych środków z funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, oraz w wyciągnięciu wniosków na przyszłość poprzez skrócenie drogi od pola do stołu.

Czy można było się lepiej przygotować to tego kryzysu?

Oczywistym jest dla mnie, że jak pokazują przykłady nawet najbogatszych państw Zachodniej Europy czy USA, nikt nie był przygotowany na epidemię w takim rozmiarze. Ale też trzeba jasno powiedzieć, że właśnie takie kryzysy to czas na podejmowanie odważnych działań i to działań szybkich. Szkoda, że na wielu polach Unia Europejska i jej urzędnicy przyjmują bierne stanowisko, gdy pojawia się potrzeba przywództwa i wskazywania rozwiązań dla pojawiających się problemów. Paradoksalnie, takie stanowisko Komisarza premiuje tych, którzy nie umieli lub nie chcieli wydawać pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich, gdyż „zaoszczędzili" w ten sposób pieniądze, które mogą przeznaczyć na interwencję. Zaś ci skuteczni i sprawni w działaniu zostają z niczym.



- Jakie z tego są implikacje dla polskiego mleczarstwa? Co można zrobić dalej?

Wobec dość jasno, choć zapewne rozczarowująco, zakreślonej przez Komisarza Wojciechowskiego wizji braku pieniędzy w unijnym budżecie na dopłaty do prywatnego przechowywania, pozostaje liczyć na działania polskiego rządu w tym zakresie. Postulat wdrożenia dopłat do prywatnego przechowywania w celu wsparcia sektora przetwórstwa mleka jest ciągle najważniejszy i najbardziej pilny. Zatem jedyną opcją pozostaje obecnie przesunięcie niewykorzystanych środków z PROW na wdrożenie tych dopłat. Na koniec listopada 2019r. złożone w ramach PROW wnioski opiewały na ok. 83 proc. całej dostępnej puli, co oznacza, że do wykorzystania zostało ok. 9,3 miliarda złotych.