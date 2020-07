Mleczna środa: Promocje jogurtów i twarogu w gazetkach handlowych

W czasach, w których niemal każdy ma dostęp do internetu i jednym kliknięciem może sprawdzić wszelkie potrzebne informacje o danym produkcie, współczesny klient wymaga od producentów transparentności. Oczywiście, nie każdy konsument gotów jest sprawdzać informacje o kupowanych towarach. Klienci w pierwszej chwili zakupu sugerują się często widocznym, wyraźnym przekazem, na przykład na opakowaniu. Wiele firm stawia na promocję produktów bez dodatku cukru czy bez GMO, także w przypadku produktów mlecznych. Jak wyglądały oferty nabiału w gazetkach handlowych hiper- i supermarketów oraz dyskontów?

Firma badawcza FOCUS Research International przeanalizowała gazetki promocyjne dyskontów oraz hiper- i supermarketów w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca, kolejno w 2019 i 2020 roku. Pod lupę wzięto oferty produktów z kategorii Jogurt Naturalny, Jogurt Owocowy oraz Twaróg. Uwagę zwraca przede wszystkim liczna reprezentacja towarów oznaczonych jako “bez GMO”. W przypadku nabiału oznacza to, że pasza, którą karmiono krowy dostarczające mleka potrzebnego do produkcji, nie była modyfikowana genetycznie. Najwięcej promocji tak sygnowanych produktów pojawiło się w kategorii Twaróg. W badanym okresie w 2019 roku największą popularnością w gazetkach cieszyły się produkty marek Mlekpol i OSM Piątnica, jednak, co ciekawe, o ile w badanym przedziale czasowym w roku 2019 na pierwszych miejscach w rankingu znalazły się tradycyjne twarogi półtłuste, to już w roku następnym, w analogicznym okresie, na pierwszym miejscu znalazł się twaróg Wiejski Półtłusty Klinek bez GMO marki OSM Piątnica. W zestawieniu najczęściej promowanych produktów w gazetkach w badanym okresie 2019 roku znalazł się tylko jeden twaróg oznaczony jako „bez GMO” - a w roku 2020 w rankingu pojawiło się ich aż sześć. To obrazuje, że, w tej kategorii, nacisk na promocję produktów o oznaczeniach sugerujących ich lepszy wpływ na zdrowie („bez GMO”) staje się coraz większy.