Mleczna środa: Spomlek w Bursztynowa Bistro stawia na nieoczywiste serowe menu (wideo)

Portalspozywczy.pl: Spomlek zdecydował się na otwarcie własnego lokalu? Skąd pomysł na taki koncept?

Emilia Pożarowszczyk, dyrektor marketingu i PR Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek: Historia ta w zasadzie zaczęła się 20 lat temu, kiedy to pierwszy ser długodojrzewąjący, polski ser „Bursztyn”, wszedł na rynek. Ponieważ zmieniamy się jako konsumenci, zmieniają się nasze przyzwyczajenia i gusta, to i sery długodojrzewające muszą w inny sposób niż sery śniadaniowe docierać do głów konsumentów. Oprócz tego, że można nasze sery kupić w standardowych sklepach, w kanale nowoczesnym, w dyskontach, to zobaczyliśmy, że możemy zaistnieć z taką kategorią niszową poprzez restauracje.

Tak zaczęła się nasza współpraca z restauracjami, a z tego wynikły wnioski, że konsument potrzebuje inspiracji i wiedzy, co można zrobić z serem długodojrzewającym. Stad pomysł, żeby powstało takie miejsce, gdzie można sprzedawać starsze wersje serów, mniej popularne, których nie jesteśmy w stanie sprzedawać przez ekspedienta, bo on nie opowie np. dlaczego tam są kryształki, nie powie, co to oznacza, że to 24 miesiące, do czego użyć. A w tym miejscu mamy szeroką paletę możliwości. Pokazujemy, z czym łączyć, w deserach, na słodko, na słono i jeszcze możemy o tych serach opowiadać, co jest dla nas takim niestandardowym kanałem promocji.

Dlaczego Bursztynowa Bistro?

Nie mogło być inaczej. Ta restauracja, bistro nazywa się Bursztynowa, ponieważ nawiązuje do naszego pierwszego i najlepiej sprzedającego się sera „Bursztyn”.

Jak ocenia Pani sektor HoReCa?

Na pewno zmienił się on w ostatnim czasie. I to doświadczenie, które mamy tutaj, zupełnie inne, od drugiej strony, nie jako sprzedawca sera, a właściciel restauracji zmienia nasze spojrzenie na całą gastronomię. I niestety pandemia też je zmieniła.

Zaczęliśmy współpracować z sektorem HoReCa na długo przed pandemią i świetnie się ta współpraca rozwija, zwłaszcza jeśli chodzi o sery długodojrzewające. Natomiast moment, kiedy nastąpił lockdown, wprowadził i producentów w trudny okres współpracy, i niestety też restauracje. Wiele z tych restauracji nie otworzyło się jeszcze po pandemii i nie otworzy się. Wiele jeszcze balansuje na krawędzi, korzysta z tarczy, ze wsparcia, ale też ich istnienie jest pod znakiem zapytania.