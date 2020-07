Wakacje to czas wytężonego wysiłku dla firm mlecznych

Mleczarnia, jak wszystkie inne firmy, muszą liczyć się z tym, że pracownicy będą chcieli iść na urlop w sezonie wakacyjnym. To wymaga zmiany organizacji pracy. - Ze względu na specyfikę naszej branży, czyli potrzebę produkcji przez 7 dni w tygodniu, urlopy w Mlekpolu są planowane i wykorzystywane przez cały rok w zależności od zapotrzebowania naszych pracowników. Oczywiście większość osób (zwłaszcza ci, którzy posiadają dzieci w wieku szkolnym) chętniej korzysta z urlopu wypoczynkowego w okresie wakacyjnym. Mlekpol rekompensuje te nieobecności poprzez zatrudnienie pracowników sezonowych, głównie młodzieży i studentów, którzy wykorzystują w ten sposób przerwę w edukacji – mówi Małgorzata Cebelińska, dyrektor handlu w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Z kolei Andrzej Chomyszczak, wiceprezes ds. handlu i marketingu OSM Łowicz zaznacza, że sezon urlopowy jak co roku nie wywołuje dezorganizacji pracy Spółdzielni. - Każdy pracownik odpowiedzialnie podchodzi do swoich obowiązków, pełnionych funkcji i w trakcie nieobecności wzajemnie się wspieramy dzieląc obowiązki – mówi Andrzej Chomyszczak.

Dariusz Zieliński, prezes Ceko, zauważa, że okres wakacyjny to czas urlopów oraz tradycyjnie zwiększonego zapotrzebowania na produkty dla gastronomi. - Ten rok ze względu na pandemię może być nawet lepszy dla sprzedaży serów niedojrzewających w kraju ze względu na fakt iż znakomita większość Polaków planuje tegoroczny wypoczynek letni w kraju. CEKO jak co roku w okresie letnim skupia się nieco bardziej na produkcji serów niedojrzewających uwzględniając nie tylko wzrost popytu na te sery, ale także nieco mniejsze zapotrzebowanie na sery dojrzewające – mówi prezes Zieliński.