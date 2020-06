Mleczny Dzień Dziecka

1 czerwca to wyjątkowa data, tego dnia obchodzimy bardzo ważne święto – Dzień Dziecka. Z tej okazji pragniemy złożyć Wam serdeczne życzenia, zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń oraz wielu sukcesów. Pamiętajcie, że świat stoi przed Wami otworem, a chcieć to znaczy móc. Nie poddawajcie się, a w chwilach słabości sięgnijcie po szklankę mleka, która pozwoli Wam zregenerować siły, doda energii i znakomicie nawodni organizm. Wszystko dzięki bogactwu składników odżywczych takich jak: łatwo przyswajalne białka, witaminy A, D, E, K oraz z grupy B, a także składniki mineralne m.in. wapń, potas oraz magnez, które sprawią, że nie zabraknie Wam energii i chęci do zabawy.