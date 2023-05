W ofensywie cenowej Lidl, Kaufland i Aldi obniżyły ceny wyrobów serowych na rynku niemieckim. Sprawdzamy, czy wojna cenowa o ser i mleko rozegra się także na polskim rynku?

Nowa wojna cenowa w dyskontach?; fot. shutterstock.com

Na rynku niemieckim ser został symbolem nowej wojny cenowej w Lidlu, Aldim i Kauflandzie.

W Polsce ostatnio widoczne były obniżki cen masła i tłuszczy roślinnych. Jednak Lidl i Biedronka także eksponują obniżki cen serów w gazetkach.

Widać także przeceny mleka w kartonie - zarówno produktów marek własnych, jak i brandowych.

Kaufland, Lidl i Aldi na wojnie cenowej na rynku sera

Podczas gdy ceny mleka osiągnęły rekordowy poziom w zeszłym roku z powodu inflacji, teraz spadły. Znajduje to obecnie odzwierciedlenie również w cenach konsumpcyjnych.

Jak donosi niemieckim "Lebensmittelzeitung", Kaufland i Lidl mogły sobie pozwolić na niższe ceny sera. Wspólną ofensywą cenową obie sieci wywierają presję na Aldi, który musiał pójść w ich ślady.

Według "LZ" zarówno Aldi Nord, jak i Aldi Süd zareagowały obniżeniem cen na 11 produktów serowych.

Ceny serów w Biedronce i Lidlu

W Polsce dyskonty w swoich gazetkach ostro promują produkty, które przeceniają. Ostatnio widoczne były obniżki cen masła i tłuszczy roślinnych. Masło w Lidlu i Biedronce osiągnęło już nawet cenę 3,49 zł, jeśli klient zakupi 3 sztuki. Oferty dotyczyły zarówno produktów marki własnej, jak i brandowych.

W najnowszej gazetce Lidla plastrowany ser Radamer ze Spolmleku można dostać za 11,49 zł za op. 350 g, co daje 32,83 zł / kg. Ponadto w maju w promocyjnej ofercie sieci dostępny jest ser marki własnej Pilos - Carski w cenie 3 zł za opakowanie 130 g (23,1 zł / kg).

Promocje na ser widać także w Biedronce. W nowej gazetce przeceniono ser żółty w plastrach marki własnej Światowid 300 g, który można kupić w sklepach sieci za 6,49 zł przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny to 4 opakowania na kartę moja Biedronka.

Ponadto ser z dziurami Rycerski Światowid 135 g kosztuje 2,99 zł przy zakupie dwóch. Tu limit dzienny to także 4 szt.

Mleko na przecenie w dyskontach

W nowych gazetkach widać spore przeceny mleka w kartonie.

Lidl w specjalnej ofercie ważnej tylko w piątek 19 maja oferuje mleko Mazurski Smak UHT 1l 3,2 % (Mlekpol) w cenie 2,55 zł / szt. przy zakupie sześciu kartonów. Limit to 12 opakowań na paragon.

Lidl szczyci się w gazetkach tym, że regularnie przecenia mleko w kartonie. O 20 gr taniej (od ceny regularnej) można kupić mleka marki własnej Pilos (2,99 zł mleko 0,5%, 3.29 zł za 1,5%, 3,49 zł za 3,2%, 3,79 zł za mleko bez laktozy) oraz mleko Wypasione z Mlekovity (3,79 zł za wariant 2%) i Łaciate z Mlekpolu (3,79 zł za wariant 2% i 3,99 zł za 3,2%).

W najnowszej gazetce Biedronki ważnej od 18 do 20 maja w oczy rzuca się promocja mleka Łowickiego i Uchate z Polmleku - w obu przypadkach przecenione są warianty 3,2%. Przy zakupie 6 kartonów cena jednego to 2,65 zł. Limit to 12 opakowań na kartę Moja Biedronka.

Ceny nabiału w kwietniu. Dane GUS

Tendencje spadkowe widać także w danych GUS o cenach towarów i usług.

W kwietniu w dziale "mleko, sery i jaja" GUS zanotował 26,5-proc. wzrost cen rdr i 0,3 proc. względem poprzedniego miesiąca.

- Mleko: podrożało o 31,3 proc. rdr i STANIAŁO o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym

- Jogurty, śmietana, napoje i desery mleczne: 26,5- proc. podwyżka rok do roku i 0,6-proc. w ujęciu miesięcznym

- Sery i twarogi: wzrost cen o 24 proc. rdr i SPADEK o 0,2 proc. mdm

- Jaja: podrożały 29,1 proc. rdr i 1,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

Przypomnijmy, inflacja cen żywności za kwiecień wyhamowała i jest poniżej 20 procent w ujęciu rocznym (19,7%) oraz wynosi pół procenta - w ujęciu miesięcznym.

