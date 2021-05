Mleko kontra pandemia. Raport Banku Pekao SA i Portalspozywczy.pl

Wyniki finansowe przemysłu mleczarskiego w 2020 r. okazały się znacznie lepsze w porównaniu z rokiem poprzednim - to wnioski z raportu "Rok pandemii w branży spożywczej. Jak w kryzysie poradzili sobie polscy producenci żywności?", który przygotowali analitycy Banku Pekao SA we współpracy z Portalspozywczy.pl.

Autor: PP

Data: 26-05-2021, 17:38

Jak mleczarstwo poradziło sobie w pandemii?; fot. shutterstock.com

Raport jest do pobrania na Portalspozywczy.pl (ikonka znajduje się pod treścią artykułu).

Za przygotowanie i opracowanie raportu odpowiadają ekonomiści Banku Pekao SA: Krzysztof Mrówczyński, Kierownik w Departamencie Analiz Makroekonomicznych oraz Paweł Kowalski, Ekspert ds. sektora spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych.

Swój wkład merytoryczny mają także redaktorzy Portalspozywczy.pl, którzy zebrali komentarze ekspertów branżowych oraz opublikowali autorskie wypowiedzi. Zapraszamy do lektury!

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Czytaj także: Branża spożywcza kontra pandemia. Raport Banku Pekao SA i Portalspozywczy.pl

Poniżej kluczowe wnioski dotyczące pandemicznego roku 2020 w branży mleczarskiej.

Mleczarstwo - wzrost wyników, ale głównie w I półroczu 2020

Jak wynika z danych Banku Pekao SA, zagregowany zysk ze sprzedaży firm zatrudniających 10 i więcej pracowników zwyżkował o 31% r/r, a wynik netto osiągnął poziom nie notowany w całej minionej dekadzie (752 mln złotych, +63% r/r). Tak silny wzrost wyników branża osiągnęła przy jedynie minimalnie wyższych obrotach (+1% r/r), co wskazuje na znaczną poprawę marżowości. Średni wskaźnik rentowności netto wzrósł do najwyższego poziomu od 2013 r. Najwyższy od 6 lat poziom osiągnęła też średnia stopa zwrotu z kapitału własnego.

Warto zauważyć, że do silnego wzrostu r/r zysków branży przyczyniło się przede wszystkim 1. półrocze 2020 r. Na koniec 1H20 zagregowany wynik netto wyniósł 670 mln złotych (wzrost o ponad 130% vs. 1H19). W kolejnych 6. miesiącach roku powiększył się on już tylko o niewiele ponad 100 mln.

Głębokiemu pogorszeniu uległa przy tym marżowość – przeciętny wskaźnik rentowności netto w branży zniżkował z 3,8% w 1H20 do 0,6% w 2. półroczu. Jak się wydaje, znaczny wpływ na taki rozkład rentowności 1H vs. 2H miały czynniki sezonowe. Po dość długim okresie silnego rozchwiania średnich cen mleka surowego w Unii Europejskiej (skutki kryzysu z lat 2008-2010, zniesienie kwot mlecznych w 2015 r.), w ostatnich kilku latach ceny te zaczęły wykazywać silną sezonowość, zbliżoną do sytuacji panującej na rynku unijnym przed 2008 r.

W ślad za tym, podobna sezonowość pojawiła się także w Polsce, co zaczęło dość wyraźnie odbijać się na wynikach branży. Podobna jak w 2020 r. zmienność rentowności 1H vs. 2H wystąpiła w ostatnim czasie także w 2017 i 2019 r. Na czynnik sezonowy dodatkowo nałożył się globalny wzrost cen zbóż i pasz, przekładający się na koszty hodowli krów mlecznych. Połączenie tych czynników skutkowało wzrostem średnich cen skupu mleka w Polsce, które w 4Q20 były o blisko 10% wyższe niż przed rokiem. Dane finansowe sugerują, że branża nie zdołała w pełni przerzucić tego wzrostu na ceny sprzedaży finalnych wyrobów (przewaga negocjacyjna sieci handlowych w warunkach silnej konkurencji pomiędzy mleczarniami, a także odczuwalnego wpływu na popyt ze strony lockdownu masowego żywienia - nie tylko restauracji, lecz również stołówek szkolnych).

Wzrosła produkcja większości kluczowych produktów branży mleczarskiej

Niezależnie od odnotowanego w 2H20 pogorszenia rentowności należy podkreślić, że w całym ubiegłym roku produkcja większości kluczowych produktów branży mleczarskiej wzrosła dość wyraźnie, w niektórych przypadkach silnie wyróżniając się na tle średniej unijnej (masło, śmietana, sery z mleka krowiego). Warto też podkreślić mocne zróżnicowanie wyników eksportu w 2020 r. Branża odnotowała dość głęboki spadek sprzedaży na rynek unijny, co jednak zrekompensowała silnym wzrostem sprzedaży poza granicami Wspólnoty (głównie Ukraina, Chiny i Algieria). W rezultacie tych zmian, Chiny awansowały z 8. na 3. pozycję wśród największych odbiorców polskiego eksportu, a Ukraina z 13. na 4. miejsce. Początek 2021 r. to nadal najwyższe od 5 lat średnie ceny skupu mleka, które mleczarnie starają się zneutralizować podwyżkami cen wyrobów.

Nastroje w mleczarstwie

- Nastroje w branży są ogólnie dobre i nikt nie przewiduje gwałtownych zmian aktualnej sytuacji rynkowej. Co prawda w Polsce pod koniec roku 2020 ceny mleka surowego osiągnęły niespotykane od lat poziomy, ale aktualnie powoli spadają, na co ma wpływ m.in. sezonowy wzrost produkcji. Obserwujemy również wzrost cen głównych produktów mleczarskich – zarówno w Polsce, jak i na świecie, co związane jest z niskim stanem zapasów masła i odtłuszczonego mleka w proszku w UE - mówi cytowany w raporcie Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

- Początkowe kłopoty z eksportem, głównie do Azji, wynikające z zatrzymaniem frachtów w tamtejszych portach, dość szybko zostały rozwiązane. Po chwilowym zastoju eksport ruszył, nie tylko do Chin, choć tu odnotowaliśmy rekordowe wzrosty, ale też do innych krajów trzecich. Równie dobrze funkcjonował na rynku jednolitym UE, co pozwoliło naszym firmom osiągnąć zaskakująco dobre wyniki ekonomiczne za 2020 rok. Wsparcie organizacji branżowych, jak i ogromna elastyczność firm, także działania promocyjne w kraju i w Chinach, pokazały, że mimo tak nieoczywistej i trudnej sytuacji polski sektor mleczarski poradził sobie doskonale - dodała Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Tymczasem zdaniem Waldemara Brosia, prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, wszystko wskazuje, że ten rok będzie podobny do roku ubiegłego lub może być trochę gorszy ze względu chociażby na rozwój pandemii w naszym kraju i na świecie oraz związane z tym ograniczenia. - Przedłużenie restrykcji dla tzw. branży turystycznej i HoReCa spowoduje znaczne straty w całym sektorze rolno-spożywczym, w tym oczywiście i w mleczarstwie - przyznaje.

W dalszej części raportu przeczytasz o wynikach finansowych całej branży spożywczej w 2020 roku, eksporcie, rentowności i aktywności inwestycyjnej firm. Eksperci Banku Pekao SA przenalizowali także kondycję poszczególnych segmentów branży rolno-spożywczej (oprócz mleczarstwa), także drób i mięso czerwone, mleko, przetwórstwo owocowo-warzywne, przetwórstwo zbożowe, pasze, słodycze, alkohole), a eksperci rynkowi znani z www.portalspozywczy.pl okrasili te dane swoimi komentarzami i przykładami. Opisano także trendy rynkowe oraz perspektywy dla branży na najbliższe kwartały.

ZACHĘCAMY DO POBRANIA RAPORTU!