Mleko Łaciate w nowych ekologicznych opakowaniach

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, producent marki Łaciate, stosuje rozwiązania bliższe naturze wprowadzając nowe opakowania swojego mleka. To certyfikowane pod kątem wykorzystywania surowców ze źródeł odnawialnych kartony, które w całości nadają się do recyklingu. Materiały z których zostały stworzone w 89% pochodzą ze źródeł odnawialnych – karton z drzew, a części plastikowe (folia i zakrętka) stworzono na bazie etanolu z trzciny cukrowej. Surowce pochodzą z odnawialnych certyfikowanych plantacji. To uprawy stworzone specjalnie w tym celu, zatem rośliny wykorzystane do wytworzenia opakowań mogą później odrosnąć, wszystko odbywa się na odpowiedzialnie zarządzanych i regularnie kontrolowanych uprawach. Potwierdza to między innymi certyfikat FSC™. Emisja CO2 pochodząca z produkcji nowych opakowań mleka Łaciate została zredukowana o 19%, w porównaniu ze standardowym kartonem na mleko.

Marka Łaciate postawiła na projekt przyjazny naszej planecie w najlepszym wydaniu. Dzięki wprowadzeniu Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge Plantbased LightCap™ 30 Biobased, uniknie produkcji 564 ton tradycyjnego plastiku rocznie. Zastosowanie tych rozwiązań pozostawia mniejszy ślad węglowy niż standardowe opakowanie wykonane z tradycyjnego tworzywa sztucznego, do wytworzenia którego wykorzystywana jest również ropa naftowa. Ponadto, nowa odsłona opakowań może w całości zostać poddana recyklingowi. Po zużyciu produktu opakowanie wystarczy zgnieść i wyrzucić do żółtego pojemnika przeznaczonego na tego typu surowce. Są one następnie wykorzystywane m.in. do produkcji chusteczek papierowych, opakowań zbiorczych czy mebli.