Mleko

Mleko Łaciate z nowymi nakrętkami. Tak samo zrobiła Coca-Cola

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 06-02-2023, 14:57

Mleko Łaciate będzie miało nowe nakrętki, podobnie inne produkty Mlekpolu. Korki podlegać będą recyklingowi wraz z opakowaniem i nie trafią na wysypisko czy do morza, co w oczywisty sposób przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Mlekpol wprowadza opakowania z nowym rodzajem nakrętek /fot. mat.pras