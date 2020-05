Mleko przeznaczone dla szkół trafi do hospicjów, domów dziecka czy domów pomocy społecznej

Poniżej prezentujemy treść odpowiedzi resortu rolnictwa:

W odpowiedzi na pismo Panów Prezesów z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak KSM - 21/2020, uprzejmie informuję,że natychmiast po otrzymaniu informacji o czasowym zamknięciu placówek oświatowych w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie elastycznych rozwiązań umożliwiających dostosowania warunków realizacji „Programu dla szkół” do sytuacji wywołanej wirusem COVID-19.

Na podstawie odpowiedzi uzyskanej od KE wskazującej na możliwość skorzystania przez państwa członkowskie z pojęcia „siły wyższej”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) opracowała Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020, zwane dalej: „Wytycznymi”.

Celem Wytycznych było zapewnienie niezbędnej pomocy dostawcom, a w szczególności zapobieżenie zmarnowaniu produktów, przewidzianych na dostawy do szkół w okresie ograniczeń polegających na zamknięciu placówek oświatowych z powodu „COVID-19”. , tj.:

1. w zakresie produktów, które były zakupione/przygotowane do dostaw dla szkół i wskazują na to stany magazynowe dostawców, wg stanu na dzień 13 marca 2020 r.

2.w zakresie produktów, dla których data ważności/termin przydatności do spożycia upływa w okresie przymusowego zamknięcia szkół z powodu „COVID-19”.

Przez produkty, o których mowa powyżej rozumie się mleko UHT, jogurty, kefiry, soki, oraz dotychczas dostarczane owoce i warzywa, znajdujące się w koszyku produktów oferowanych w ramach „Programu dla szkół”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2019 r., poz.1576). W ramach „Wytycznych dla dostawców” do stosownych jednostek, tj. szpitali, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), rozdysponowano blisko 360 ton żywności, wśród tych produktów znalazły się: owoce i warzywa, soki oraz produkty mleczne i mleko, tj. ok. 30 ton jogurtów, ok. 13 ton kefirów i ok. 1,4 tony sera twarogowego oraz ponad 20 ton mleka.