Amerykańscy naukowcy przeanalizowali mleko roślinne i mleko krowie pod kątem ilości składników odżywczych. Które mleko ma ich więcej?

Które mleko ma więcej białka i wapnia, roślinne czy krowie?; fot. unsplash/The Humble Co.

Naukowcy na konferencji organizowanej przez American Society for Nutrition poinformowali, że mleko roślinne wytwarzane z migdałów, owsa, ryżu i soi zawiera na ogół mniej składników odżywczych niż mleko krowie. Większość produktów zaliczanych do kategorii mleko roślinne zawiera mniej białka niż mleko krowie. Jedna trzecia nie zawiera wapnia i witaminy D.

Mleko roślinne. Ile ma wapnia i białka

Wcześniejsze badania wykazały, że mleko roślinne ma niską zawartość czterech kluczowych minerałów: fosforu, magnezu, cynku i selenu.

Zespół naukowców z University of Minnesota w USA przeanalizował etykiety 237 alternatywnych produktów mlecznych wykonanych z migdałów, owsa, ryżu i soi, które są obecnie dostępne w USA lub były dostępne do niedawna. Następnie porównali poziomy białka, wapnia i witaminy D w produktach roślinnych z poziomami tych samych składników w mleku krowim. Wyniki zaprezentowali na konferencji naukowej Nutrition 2023, organizowanej przez American Society for Nutrition w Bostonie w stanie Massachusetts (USA).

19 proc. produktów na mleku roślinnym z takim samym poziomem białka jak w mleku krowim

Naukowcy ustalili, że tylko 19 proc. produktów zaliczanych do kategorii mleko roślinne zawiera białko na poziomie równym lub przewyższającym poziom białka w mleku krowim. Białko odgrywa ważną rolę w procesie wytwarzania energii, wzrostu mięśni i procesie trawienia. Produkty roślinne, które dorównywały lub przewyższały zawartość białka w mleku krowim, były zazwyczaj na bazie soi.

Badanie wykazało, że mleko roślinne zawiera średnio zaledwie 2 gramy białka na 240 mililitrów, podczas gdy mleko krowie zawiera 8 gramów białka na 240 mililitrów, niezależnie od tego, czy jest odtłuszczone, półtłuste czy pełnotłuste.

Mleko roślinne wzbogacone wapniem i witaminą D

Oznacza to, że zawierały one składniki odżywcze na poziomach, które nie występują naturalnie. Zarówno wapń, jak i witamina D pomagają wzmocnić kości, a witamina D wzmacnia również układ odpornościowy.

"Są to ważne ustalenia, ponieważ te składniki odżywcze są obecnie spożywane w niedostatecznym stopniu" - powiedział rzecznik amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków.