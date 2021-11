Mleko w UE: ceny znacznie powyżej poziomu z 2020 roku

Notowania UE na standardowe produkty mleczne wykazywały w ostatnich miesiącach znaczną tendencję wzrostową.

Wzrosty cen we wszystkich kategoriach

Wzrosty cen we wszystkich kategoriach

Ubiegłoroczny poziom został teraz wyraźnie przekroczony we wszystkich kategoriach, zwłaszcza w przypadku masła, odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku oraz sera i serwatki w proszku. Wynika to z najnowszych danych z Obserwatorium Rynku Mleka Komisji Europejskiej. Gwałtowny wzrost cen wynika głównie z ograniczonej podaży na rynkach międzynarodowych.

Średnia cena masła w UE rosła nieprzerwanie od początku 2021 r. do początku czerwca z 335 do 413 euro/100 kg. Następnie rozpoczął się trend spadkowy, który trwał do końca lipca, kiedy to zanotowano średnią wartość 393 euro/100 kg. Od sierpnia krzywa cenowa wyraźnie szła w górę, a w połowie listopada zanotowano wartość 523 euro. Ubiegłoroczna granica została przekroczona o 50 proc.

Ceny odtłuszczonego mleka w proszku nadal rosną

W UE w styczniu 2021 r. odtłuszczone mleko w proszku notowane było średnio na poziomie 219 euro/100 kg i zaobserwowano znaczny wzrost do 260 euro/100 kg w pierwszej połowie roku. Potem kursy były słabe, pod koniec lipca cena wynosiła 247 euro. W sierpniu ceny ponownie skonsolidowały się i od tego czasu obserwatorzy rynku tydzień po tygodniu informują Komisję Europejską o wyższych cenach. 14 listopada zgłoszono wartość 302 euro/100 kg, przekraczając poziom sprzed roku o 41 proc.

Unijny wzrost cen pełnego mleka w proszku rozpoczął się w styczniu 2021 r. ze średnią wartością 271 euro/100 kg. Cena gwałtownie wzrosła do 319 euro na początku kwietnia, po czym pod koniec sierpnia ceny ustabilizowała się między 315 a 320 euro. Gwałtowny wzrost cen miał miejsce we wrześniu i trwał do początku listopada, kiedy to odnotowano kurs 366 euro/100 kg. W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy doszło do lekkiego spadku do 365 euro, ale poziom z poprzedniego roku został przekroczony o 33 proc.

