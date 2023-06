Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy wyszło z inicjatywą wprowadzenia kontroli weterynaryjnej mleka i przetworów mlecznych z Polski. Biuro prasowe ukraińskiego ministerstwa rolnictwa potwierdziło, że rozpoczęło prace nad regulacjami, których celem jest przywrócenie kontroli weterynaryjnej mleka i przetworów mlecznych pochodzących z Polski. Na ukraińskim portalu rolniczym Latifundist czytamy, że przepisy stosownej uchwały są już dopracowywane przez odpowiednie departamenty.

Ukraińskie ministerstwo przewiduje, że kontrola polskich produktów mlecznych i mleka miałaby obejmować sprawdzanie dokumentacji towarzyszącej transportom, kontrolę zgodności, zdrowia i dobrostanu zwierząt, oraz kontrolę fizyczną i badania laboratoryjne. Badania miałaby być prowadzone na posterunkach kontroli granicznej i na wyznaczonych przejściach na granicy państwowej Ukrainy.

Tak jak Związek Polskich Przetwórców Mleka alarmował przy okazji prób wprowadzenia zakazu importu mleka i jego przetworów z Ukrainy, nasza branża może stać się mimowolną ofiarą międzynarodowych sporów na tle niekontrolowanego sprowadzania zboża do Polski

Dodaje, iż ma nadzieję, że sytuacja ta zostanie szybko znormalizowana poprzez działania naszego rządu i wymiana handlowa z Ukrainą nie ucierpi.

Z kolei Agnieszka Maliszewska, dyrektor biura Polskiej Izby Mleka, obawia się, aby sektor mleczarski nie został poświęcony w sporze o import zboża.

Dla polskich mleczarni, ukraiński rynek obecnie, w czasie kryzysu jest zbyt ważny, aby go stracić. Ograniczenie, lub zamknięcie tego rynku spowoduje dalszy spadek cen płaconych rolnikom za mleko, co może wywołać lawinę odejść od spółdzielni z najniższą cena mleka. Wiele małych mleczarni może stanąć na skraju upadku

Zaznacza, iż problemem nie jest jakość, bo tutaj nie mamy się czego wstydzić, ale o kolejki na granicach i graniczne badania laboratoryjne.

To zdecydowanie decyzja polityczna, gdyż jakość polskich produktów mlecznych jest bardzo dobra. Warto pamiętać, że ekwiwalent polskich produktów wysyłanych na Ukrainę to 200 ton mleka dziennie. To niebezpieczna gra ze strony Ukrainy. Stracą na tym przede wszystkim konsumenci ukraińscy

– dodaje Maliszewska, której zdaniem strona ukraińska nie blefuje.