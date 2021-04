Mlekovita daje utrzymanie milionowi osób

Polskie firmy mleczne chcą eksportować do Nigerii

Mlekovita zatrudnia ok. 5 000 pracowników oraz współpracuje z 15 tys. dostawcami

Z całym otoczeniem biznesowym działalność Mlekovity daje utrzymanie około milionowi osób

Historyczny poziom 5,6 mld złotych przychodów w ubiegłym roku, Grupa Mlekovita zawdzięcza w dużej mierze zaangażowanym pracownikom i dostawcom mleka.

Grupa Mlekovita zatrudnia ok. 5 000 pracowników w 21 zakładach produkcyjnych firmy, 32 centrach dystrybucyjnych, 138 sklepach firmowych Mlekovitka oraz w 2 sklepach internetowych: mlekovitka.pl z szerokim asortymentem produktów i sba.com.pl z ofertą dla osób aktywnych. Mlekovita cały czas konsekwentnie się rozwija, inwestuje w nowe linie technologiczne, a w związku z tym na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb, powiększa również zespół pracowników. Na jej pozycję rynkową pracuje także 15 tysięcy rolników – dostawców najlepszego surowca, bez którego nie byłaby możliwa produkcja ponad 1000 najwyższej jakości wyrobów i nieustanny rozwój asortymentu, wytwarzanego na ponad 180 liniach produkcyjnych.

– Mlekovita ściśle współdziała z szeregiem firm: dostawców surowców i półproduktów wykorzystywanych w produkcji, dostawców opakowań, rozwiązań technicznych i technologicznych oraz dostawców różnego rodzaju usług. Nieustanne inwestowanie z myślą o przyszłości, rozbudowa zakładów i linii produkcyjnych oraz systemu handlowo-logistycznego – dzięki prowadzonej działalności Mlekovita pośrednio zapewnia też pracę w swoim otoczeniu biznesowym: w firmach będących jej dostawcami i podwykonawcami – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński. – Szacujemy, że dynamiczny rozwój całej Grupy Mlekovita pozwala utrzymać się ok. milionowi osób. Co ważne, również podczas pandemii nasza firma nie zwolniła tempa, utrzymując stabilne zatrudnienie i dając utrzymanie współpracującym z nią przedsiębiorstwom – podkreśla.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Świetne wyniki, w tym historyczny poziom 5,6 mld złotych przychodów w ubiegłym roku, Grupa Mlekovita zawdzięcza w dużej mierze zaangażowanym pracownikom i dostawcom mleka. W zeszłym roku uruchomiona została pierwsza w Polsce linia technologiczna do produkcji batoników twarogowych w zakładzie w Pilicy, a także linia do produkcji mleka zagęszczonego w tubkach i kajmaku w zakładzie w Świeciu. Pomimo pandemii firma cały czas inwestuje – obecnie powstają duże inwestycje, w tym największy magazyn logistyczny w mleczarstwie o powierzchni ponad 1 hektara.

Mlekovita inwestuje w najlepszą i profesjonalną kadrę pracowniczą, kursy i szkolenia oraz wspiera dostawców mleka, oferując im m.in. doradztwo ekspertów, z myślą o dbałości o najwyższą jakość skupowanego surowca. Praca w zakładach Grupy Mlekovita to nie tylko duma i prestiż z zatrudnienia w renomowanej firmie, możliwość bycia częścią wielkiej mlecznej rodziny najbardziej uznanej polskiej marki spożywczej oraz największej grupy mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Pozycja firmy na rynku zapewnia bowiem poczucie bezpieczeństwa, stabilizację finansową i stabilność zatrudnienia nawet w czasach kryzysu. Ponadto, dbając o rozwój kadry pracowniczej, firma daje możliwość doszkalania podczas kursów i szkoleń, a programy motywacyjne są kierowane do wszystkich jej pracowników. Dzięki temu zespół jest na bieżąco z najnowocześniejszymi technikami i technologiami, co przekłada się na wysoki poziom obsługi i dbałość o najwyższą jakość oferowanych produktów.

Jesteś producentem nabiału (np. sera)? Chcesz sprzedać lub kupić sery? Dodaj swoje ogłoszenie kupna/sprzedaży w naszym nowym serwisie Giełda Rolna!