Mlekovita dąży do bycia firmą globalną

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 01-09-2022, 11:01

Strategia Grupy Mlekovita od lat jest niezmienna – konsekwentnie dążymy do bycia firmą globalną. Opieramy ją na trzech filarach. Pierwszy: lider. Drugi: codziennie najlepszy. Trzeci: wspieramy rozwój Polski i Polaków. Bo to, co jest dobre dla Polski, jest dobre dla Mlekovity – mówi Dariusz Sapiński, prezes Mlekovity.

Ponad miliard inwestycji Mlekovity

Prezes Sapiński zaznacza, że kierowana przez niego firma dynamicznie się rozwija, co jest możliwe m.in. dzięki dokonywanym inwestycjom w rozwój bazy technicznej, technologicznej i produktowej, na które w 2021 r., przeznaczono blisko 85 mln zł, w tym 45 mln zł na otwartą we wrześniu największą z ubiegłorocznych inwestycji, czyli największe i najnowocześniejsze centrum logistyczne w mleczarstwie.

Przez ostatnią dekadę zainwestowaliśmy ponad 1,1 miliard złotych (w latach 2010-2021). Nie spoczywamy jednak na laurach i wciąż pracujemy nad rozwojem techniczno-technologicznym, inwestujemy w bazę handlową i logistyczną, otwieramy kolejne własne sklepy Mlekovitka, by być jak najbliżej konsumenta – mówi Dariusz Sapiński.

Przejęcia Mlekovity

W ostatnim (2021) roku do Grupy Mlekovita dołączyły Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowcu Świętokrzyskim i Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka w Kaliszu, zwiększając liczbę zakładów produkcyjnych skupionych pod szyldem Mlekovity do 22. Uruchomione zostało też 34. centrum logistyczne – hurtownia we Wrocławiu.

Nasze działania i wyniki poprzedniego roku pokazują realną siłę Grupy Mlekovita, czyli – dziś już można śmiało powiedzieć – największej firmy mleczarskiej w tej części świata, ponieważ oparte są na twardych danych makroekonomicznych. Jednak nie spoczywamy na laurach i wciąż podnosimy sobie poprzeczkę, stawiamy coraz ambitniejsze cele i w każdy kolejny rok wchodzimy z pewnością, że uda nam się sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie się przed nami pojawią. Nie możemy się zatrzymać – zależy nam bowiem nie tylko na utrzymaniu pozycji lidera, ale i byciu jeszcze lepszym, na rozwoju firmy globalnej – podkreśla prezes Mlekovity.

Największa firma mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej

Mlekovita jest największą grupą mleczarską nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Tworzy ją już 22 zakłady produkcyjne, 34 własne centra dystrybucyjne, 147 sklepów Mlekovitka i sklep internetowy www.mlekovitka.pl.