Mlekovita docenia popyt na żywność ekologiczną

W Mlekovicie od lat stawiamy na zrównoważony rozwój, obejmujący wszystkie aspekty naszej działalności i podejmujemy wiele działań, także w obszarze oferty produktowej, mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne - mówi Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 23-07-2021, 14:35

Mlekovita docenia znaczenie popytu na żywność ekologiczną

Zauważa, że trendy rynkowe i rosnące oczekiwania klientów związane z poszukiwaniem produktów zdrowych i naturalnych sprawiają, że Mlekovita regularnie rozwija asortyment, by zadowolić gusta nawet najbardziej wymagających konsumentów. - Obecnie coraz większa grupa konsumentów, dokonując świadomych wyborów przy zakupach żywnościowych, stara się sięgać tylko po żywność ekologiczną z oznaczeniem BIO. Świadczy to o tym, że przywiązują oni ogromną wagę do tego, w jaki sposób konkretny produkt powstaje i ten specjalny certyfikat wyróżniony na opakowaniu danego artykułu daje im gwarancję poszukiwanej jakości - mówi Dariusz Sapiński.

Kilkanaście produktów z logo Rolnictwa Ekologicznego

Mlekovita od kilku lat należy do grona polskich mleczarni legitymujących się certyfikatem ekologicznym. - W naszym portfolio znajduje się już kilkanaście produktów z unijnym logo Rolnictwa Ekologicznego i dalej pracujemy nad poszerzaniem asortymentu w tej dynamicznie rozwijającej się na rynku kategorii produktów. Obecnie w linii BIO Ekologiczne oferujemy m.in. mleko świeże i UHT, masło, jogurt naturalny, kefir oraz sery - wymienia prezes Sapiński.