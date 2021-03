Mlekovita docenia znaczenie ekologii

Polacy są coraz bardziej świadomymi konsumentami w zakresie produktów przyjaznych środowisku naturalnemu. To dowód na to, jak ważne jest wdrażanie przez producentów żywności innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności. Świadoma powagi zagadnienia jest Grupa Mlekovita. Kierując się przekonaniem, że ochrona środowiska naturalnego jest niezbędna do wytwarzania produktów wspierających zdrową i zrównoważoną dietę, Mlekovita od lat stawia na zrównoważony rozwój, obejmujący wszystkie aspekty jej działalności.