Mlekovita: eksport w I kwartale osiągnął 400 mln zł; wzrost o 30%

Prezes Mlekovity: Polska to nasze wspólne dzieło

Grupa Mlekovita obsługuje 167 krajów na całym świecie. Na eksport kierowanych jest 35 % wytwarzanych przez firmę produktów. Na ten wynik pracuje 5 000 wykwalifikowanych pracowników przy ponad 180 liniach produkcyjnych w 20 zakładach produkcyjnych. Codziennie przetwarzają one 8 milionów litrów mleka, dostarczanego przez 15 000 polskich rolników.

– Nie jest przypadkiem, że co miesiąc np. na rynek algierski dostarczamy 5 tysięcy ton mleka w proszku - algierski rząd docenia nie tylko jakość naszych produktów, ale i profesjonalizm prowadzonego przez nas biznesu – mówi prezes zarządu Dariusz Sapiński – To poprzez rozwój na światowych rynkach rośnie siła i rozpoznawalność marki Mlekovita, co w obecnej sytuacji rynkowej szczególnie przekłada się na utrzymanie miejsc pracy oraz możliwość odbioru mleka od polskich rolników.

Grupa Mlekovita jest głównym światowym dostawcą odtłuszczonego mleka w proszku w ramach rządowego kontraktu z Algierią. Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich firma eksportuje miesięcznie 300 ton bezwodnego tłuszczu mlecznego oraz milion litrów mleka UHT. W 2019 r. na rynek chiński dostarczyła zaś ponad 2 tysiące kontenerów swoich produktów. Dużymi i ważnymi rynkami eksportowymi są również dla Mlekovity kraje Ameryki Południowej oraz RPA.

- Z uwagi na szczególne preferencje klientów zagranicznych sporadycznie zdarza się, że w niewielkim zakresie organizujemy surowce z innych krajów. Po odpowiednim przetworzeniu są one dostarczane w formie gotowych produktów np. na rynek czeski, słowacki czy niemiecki, w ramach tzw. „usługi” w celu zagospodarowania mocy produkcyjnych - podano w komunikacie spółki.

- Sytuacja, w której nie byłoby transakcji eksportowych, nie tylko pozbawiłaby nasz kraj możliwości zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych, ale tysiące polskich rolników, będących dostawcami mleka, zostałoby pozbawionych źródła utrzymania. Wiązałoby się to również z likwidacją miejsc pracy, gdyż zamknięta zostałaby produkcja wyrobów kierowanych głównie na rynki eksportowe, takich jak: ser Cheddar, serwatka czy mleka w proszku - podano.