Mlekovita eksportuje 40 proc. produkcji

Grupa Mlekovita od wielu lat utrzymuje pozycję największego eksportera produktów mleczarskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiedzie prym nie tylko pod względem wartości produktów wysyłanych za granicę, ale także liczby obsługiwanych krajów. Obecnie na eksport, w sumie do już 167 krajów na świecie, kierowanych jest około 40 proc. wytwarzanych przez Mlekovitę produktów.

Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl

Data: 11-05-2021, 13:19

Dariusz Sapiński, prezes Mlekovity, podkreśla znaczenie eksportu

Mlekovita eksportuje 40 proc. produkcji do 167 krajów świata

Mlekovita codziennie poza granice Polski wysyła średnio 150 kontenerów

Mlekovita jest m.in. głównym światowym dostawcą odtłuszczonego mleka w proszku w ramach rządowego kontraktu z Algierią

Codziennie poza granice Polski wysyłanych jest średnio 150 kontenerów z produktami. Co miesiąc Grupa dostarcza na rynek krajowy i zagraniczny m.in.: 60 mln l mleka, 8 tys. ton serów, 6 tys. ton masła, 10 tys. ton proszków mlecznych. Grupa Mlekovita jest m.in. głównym światowym dostawcą odtłuszczonego mleka w proszku w ramach rządowego kontraktu z Algierią.

Ten sukces, nie tylko na polu eksportowym, możliwy jest dzięki pracy 5 000 wykwalifikowanych pracowników przy ponad 180 liniach produkcyjnych w 21 zakładach produkcyjnych, gdzie codziennie przetwarzanych jest 8 milionów litrów najlepszego mleka, dostarczanego przez 15 000 polskich rolników.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Sprzedaż żywności ma coraz większe znaczenie w obrotach polskiego handlu zagranicznego. Cieszy nas, że Mlekovita ma w tym swój znaczny udział, a dzięki temu jest postrzegana jako ambasador Polski na świecie. Nasze charakterystyczne logo jest rozpoznawane na całym świecie, a marka znana i ceniona od lat. Partnerzy biznesowi postrzegają Mlekovitę jako solidnego partnera, z którym można bezpiecznie finalizować nawet największe transakcje – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński. – Przy tym rośnie zainteresowanie naszym pełnym asortymentem, doceniana jest nie tylko jakość naszych produktów, ale i profesjonalizm prowadzonego przez nas biznesu. Poprzez rozwój na światowych rynkach rośnie siła i rozpoznawalność marki Mlekovita, co w obecnej sytuacji rynkowej szczególnie przekłada się na utrzymanie miejsc pracy oraz możliwość odbioru mleka od polskich rolników, a także wzmacnia wizerunek polskiego przedsiębiorcy i całej polskiej gospodarki za granicą.

Rosnące zainteresowanie produktami marki Mlekovita to zatem nie tylko rosnące przychody i rozwój biznesu, ale również wsparcie dla całej polskiej gospodarki. Firma, korzystając z wielu ścieżek rozwoju, może coraz lepiej eksploatować potencjał oferowanego asortymentu. W związku z tym obok hitów eksportowych, takich jak: sery twarde dojrzewające, serwatka w proszku, mleko w proszku czy koncentrat białek serwatkowych (WPC), swoim klientom zagranicznym oferuje także kolejne pojawiające się nowości, takie jak lody w proszku, stworzone specjalnie na rozpoczynający się sezon wiosenno-letni. To gotowe mieszanki do przygotowania tradycyjnych lodów włoskich i rzemieślniczych. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii produkcji oraz starannie wyselekcjonowanym składnikom, posiadają one doskonałe właściwości. Szybka i łatwa rozpuszczalność pozwala zminimalizować czas przygotowania popularnych lodów o naturalnie śmietankowym smaku i kremowej konsystencji.