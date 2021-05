Mlekovita inwestuje w działania prośrodowiskowe

Mlekovita w ciągu ostatnich kilku lat dokonała szeregu inwestycji, które oprócz poprawy rachunku ekonomicznego firmy, miały pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne. - Prowadzimy racjonalną gospodarkę surowcami, optymalizujemy zużycie wody i energii. Konsekwentnie modernizujemy również nasze zakłady, by uczynić je jak najbardziej przyjaznymi środowisku - mówi Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Mlekovity.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 26-05-2021, 07:59

Prezes Sapiński docenia znaczenie ekologii

W zakładach Mlekovity wdrożono system selektywnej zbiórki odpadów.

Firma zredukowała ilość tworzyw sztucznych aż o 100 tys. kg w skali roku.

Jak mówi prezes Sapiński, kierując się przekonaniem, że ochrona środowiska naturalnego jest niezbędna do wytwarzania produktów wspierających zdrową i zrównoważoną dietę, w Mlekovicie od lat stawia na zrównoważony rozwój, obejmujący wszystkie aspekty naszej działalności i podejmuje wiele działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne. - Kluczowe znaczenie mają dla nas: wieloletnia i partnerska współpraca z producentami mleka; kooperacja z najlepszymi dostawcami opakowań, materiałów i usług; a także intensywny rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na światowym poziomie, z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo zdrowotne żywności - mówi Dariusz Sapiński.

Inwestycje w ciepłownie

Dodaje, że spółdzielnia wybudowała m.in. kotłownię gazową i elektrociepłownię w zakładzie w Trzebownisku na Podkarpaciu, elektrociepłownię w zakładzie w Lubawie oraz kotłownię gazową w zakładzie w Morągu.

W 2019 r. wybudowano instalację wykorzystującą ciepło spalin z odnawialnego źródła energii, które zlokalizowane jest na przyzakładowej oczyszczalni ścieków w centrali Grupy Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem i zagospodarowane w Fabryce Proszków Mlecznych. Efektem energetycznym inwestycji jest obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną z gazu ziemnego, przez zastąpienie części ciepła z kotłowni opalanej gazem ziemnym ciepłem z odnawialnego źródła energii.

Elektrociepłownia zakładowa w oddziale Mlekovity w Trzebownisku to jedno z najnowocześniejszych centrów energetycznych zakładu przemysłowego w Europie. Obiekt wytwarza energię elektryczną, parę technologiczną oraz ciepłą wodę na potrzeby procesów produkcyjnych zakładu. Wybudowanie obiektu pozwoliło na rezygnację z istniejącej kotłowni węglowej, dzięki czemu zmniejszono oddziaływanie na środowisko – zredukowano emisję: dwutlenku węgla, tlenków azotu, tlenków siarki, a pyłów. Obiekt stał się samowystarczalny, jeśli chodzi o energię elektryczną i cieplną. Energia jest produkowana z odnawialnych źródeł energii, w tym przypadku substratem jest osad poflotacyjny i ściekowy z oczyszczalni ścieków, z którego jest produkowany biogaz zasilający kocioł gazowy. Z uwagi na znaczny wsad biogazu ograniczono zużycie gazu ziemnego. Inwestycja przyczyniła się do poprawy stanu środowiska na terenie Podkarpacia.

Również w zakładzie Mlekovity w Lubawie w 2019 r. wybudowano elektrociepłownię, tworząc układ o mocy 0,99 MW. Wybudowany system kogeneracyjny pokrywa niemal całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną zakładu. Kotłownia węglowa została wyłączona z eksploatacji. Wybudowano również i oddano do użytku nową kotłownię gazową w zakładzie Mlekovity w Morągu. W kotłowni zainstalowano dwa kotły parowe o wydajności pary 2 t/h i łącznej mocy 2,6 MW. Wyłączona z eksploatacji została niskowydajna kotłownia węglowa.

Certyfikaty Mlekovity

- Świadectwem efektywności energetycznej, w tym uzyskanych oszczędności energii w różnego rodzaju inwestycjach, są pomyślne wyniki audytów potwierdzone certyfikatami, m.in. największych firm certyfikujących na świecie. W zakładach Mlekovity wdrożyliśmy także system selektywnej zbiórki odpadów, które następnie przekazywane są uprawnionym odbiorcom. Tylko w 2020 r. zebraliśmy w ten sposób blisko 2700 ton odpadów segregowanych, w tym blisko 1300 ton makulatury - wymienia prezes Mlekovity.

Firma realizuje swoje działania w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego 14001. Jego ciągłe doskonalenie oraz integrowanie z międzynarodowym Standardem Bezpieczeństwa Żywności FSSC 22000 służy stworzeniu jednego efektywnego systemu, który ma gwarantować ciągłe doskonalenie – również w aspekcie środowiskowym.

Ekologia zaczyna się od surowca

- Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jakość naszych produktów zaczyna się już na etapie pozyskiwania surowca. Dlatego naszą produkcję opieramy na wieloletnich partnerstwach z 15 tysiącami polskich rolników – producentów najwyższej jakości mleka, spełniających wymagane przez nas najwyższe standardy dostarczanego surowca. Współpracujemy również z najlepszymi dostawcami systemów i rozwiązań do produkcji żywności, w tym m.in. opakowań oraz maszyn o najwyższych standardach prośrodowiskowych, aby dostarczać konsumentom produkty mleczne w bezpieczny, efektywny oraz przyjazny zdrowiu i środowisku sposób - mówi prezes Sapiński. - Nasze proekologiczne podejście do pakowania produktów przejawia się ograniczaniem ilości tworzyw sztucznych w opakowaniach, m.in. poprzez zmniejszenie grubości folii w opakowaniach sera w plastrach czy wprowadzenie kubków z bezpośrednim nadrukiem. Pozwala to firmie redukować ilość tworzyw sztucznych aż o 100 tys. kg w skali roku - dodaje.

Mlekovita - linia BIO

W ramach działań prośrodowiskowych spółdzielnia poszerza również asortyment w dynamicznie rozwijającej się na rynku kategorii produktów ekologicznych. W portfolio Mlekovity znajduje się już kilkanaście produktów z unijnym logo Rolnictwa Ekologicznego. Jest ono potwierdzeniem, że oznaczone nim produkty pochodzą z surowca z gospodarstwa ekologicznego. Musi ono spełniać określone wymogi – m. in. nie używa środków chemicznych, sztucznych nawozów i pasz. W linii BIO Ekologiczne oferujemy m.in. mleko świeże i UHT, masło, jogurt naturalny, kefir oraz sery.