Mlekovita inwestuje w nową linię produkcyjną w zakładzie w Świeciu

Tempa rozwoju firmy doskonale dowodzi usprawnianie pracy poszczególnych oddziałów, zwłaszcza nowo włączanych w skład Grupy Mlekovita. Ostatnim, który wszedł w struktury firmy, jest zakład w Świeciu, który po ponad 1,5 roku funkcjonowania w ramach największej grupy mleczarskiej nie tylko utrzymuje stabilny poziom produkcji, ale i rozszerza jej zakres. Właśnie tam Mlekovita sfinalizowała nową inwestycję – uruchomiła linię technologiczną do produkcji mleka zagęszczonego i kajmaku. Koszt zakończonej inwestycji wyniósł ok. 1 mln zł. Podczas jednej zmiany w zakładzie w Świeciu produkowane jest 10 tys. tubek 150 g mleka zagęszczonego słodzonego Wypasionego oraz 500 kg kajmaku. Wkrótce ruszy również produkcja kajmaku w tubie 350 g oraz przysmaków dla dzieci w małych tubkach, a w przyszłości także serów topionych w tubkach.

– Mlekovita nieustannie ewoluuje i stale podnosząc poprzeczkę, stawia sobie ambitne cele. Podążając za aktualnymi trendami, prezentujemy zupełnie nowe produkty w naszej ofercie. Uruchamiając ich produkcję w Świeciu, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy stale poszukują nowości – mówi Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita. - W 2019 roku firma wzbogaciła swoją ofertę o 52 nowości w 7 kategoriach produktowych. – Dodatkowo asortyment w tubie to atrakcyjny produkt eksportowy – szczególnie w przypadku krajów afrykańskich. Ta inwestycja jest więc dla nas perspektywiczna zarówno pod kątem rynku krajowego, jak i zagranicznego – dodaje Prezes Sapiński.

Warto zaznaczyć, że oddział w Świeciu dołączył do Grupy Mlekovita w połowie 2018 r. i od tamtej pory pod okiem centrali regularnie pracuje nad rozwojem. Inwestycje w zakładzie Mlekovity w Świeciu należą do największych w tym mieście. Dzięki temu nawet w czasie pandemii w zakładzie zatrudnienie jest stabilne i można planować wprowadzanie kolejnych innowacji i nowości, biorąc pod uwagę także szerokie możliwości eksportowe. Zakład w Świeciu przez 1,5 roku funkcjonowania pod szyldem Mlekovity przeszedł transformację, m.in. po włączeniu w struktury grupy część „lokalnych” produktów została utrzymana (masło, śmietanki czy serek homogenizowany), zyskując nową szatę graficzną. Dzięki temu nowy oddział mógł zostać włączony w szerszą strategię firmy – specjalizacji produkcji poszczególnych zakładów grupy. W Świeciu specjalizacja podążyła w kierunku twarogów w różnych opcjach oraz produktów pakowanych w tubki. Dlatego poza wspomnianą linią do produkcji i pakowania w tuby w ostatnim czasie w zakładzie zainwestowano także w nową linię do próżniowego pakowania twarogu, dzięki której produkowany jest Twaróg Wiejski 1 kg, oraz zainstalowano maszynę do formowania twarogu w kostki, na której w najbliższych dniach ruszy produkcja twarogu chudego, tłustego i półtłustego 200 g. Pozwala to znacząco zwiększyć całkowity wolumen produkcji twarogów pod marką Mlekovita.