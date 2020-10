Mlekovita inwestuje w zakładzie w Pilicy 4 mln złotych

W ramach zrealizowanej inwestycji w zakładzie w Pilicy przeprowadzono prace budowlane mające na celu adaptację istniejących pomieszczeń na potrzeby nowej inwestycji. Wykonano nowe posadzki, zamontowano nową instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną oraz zakupiono nowoczesną linię do produkcji batonów twarogowych o bardzo wysokiej wydajności.

– Nawet w dobie kryzysu branża mleczarska i spożywcza ewoluują. Aby utrzymywać silną markę, trzeba sprostać kolejnym wyzwaniom. Technologie w mleczarstwie muszą iść w parze z coraz bardziej innowacyjnymi, ale również trudnymi realiami zmieniającego się świata. Jednym z fundamentalnych kroków w tym kierunku są inwestycje – nieodłączny element rozwoju. Dzięki nim możliwe jest rozszerzanie asortymentu nie tylko o nowe warianty znanych i lubianych, w tym topowych produktów marki Mlekovita, ale również zaoferowanie klientom zupełnie nowych wyrobów, dotąd nieobecnych na rynku mleczarskim i spożywczym lub w ogóle nieprodukowanych w Polsce. Dlatego, jako pierwsi w kraju, zdecydowaliśmy się uruchomić linię technologiczną do produkcji batoników twarogowych w naszym zakładzie w Pilicy. Wytwarzane w nim batoniki „MiaMu” i „Tereska” stanowią alternatywę dla tradycyjnych słodyczy i tym samym są odpowiedzią na oczekiwania konsumentów, którzy poszukują zdrowych słodkich przekąsek – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Oddział w Pilicy dołączył do Grupy Mlekovita w 2008 roku, a poza zakładem funkcjonują tam także hurtownia firmowa oraz sklep Mlekovitka. Uruchomienie nowej linii produkcyjnej w zakładzie w Pilicy to kolejny etap realizacji przyjętej na 2020 r. strategii rozwoju Grupy Mlekovita, zakładającej inwestycje na łączną kwotę 100 mln zł. Mlekovita, skupiająca pod swoim szyldem 20 zakładów produkcyjnych, inwestuje zarówno w centrali – największym zakładzie grupy, ale również w swoich oddziałach. W centrali trwa właśnie budowa mroźni wraz z magazynami o powierzchni 8 tys. m2 oraz niezbędną infrastrukturą, warta 40 mln zł. Z kolei w zakładzie w Świeciu uruchomiono nową linię technologiczną do produkcji mleka zagęszczonego w tubkach i kajmaku o wartości 1,5 mln zł.