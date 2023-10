Portal Moja-Ostrołęka.pl powołując się na materiał Wirtualnej Polski twierdzi, że Mlekovita znalazła się w wykazie firm importujących do Polski tzw. zboże techniczne z Ukrainy.

Kto sprowadzał do Polski zboże techniczne?

Jak czytamy, w wykazie ujawnionym przez dziennikarzy znalazła się znana w całej Polsce spółdzielnia mleczarka Mlekovita. Jeden z zakładów tej firmy mieści się w Baranowie koło Ostrołęki.

W wykazie, który ujawniła Wirtualna Polska, znalazło się ponad 90 firm z różnych branż. Dominują hurtownie z sektora rolnego. Jest także duży zakład mleczarski, który funkcjonuje m.in. w naszym powiecie, a dokładnie w Baranowie - czytamy w serwisie Moja-ostrołęka.pl

Dementi Mlekovity

Zwróciliśmy się do Mlekovity z prośba o komentarz. Mlekovita zdecydowanie zaprzecza.

Nigdy nie podpisywaliśmy żadnego kontraktu na zboże techniczne – brzmi komentarz Spółdzielni Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego.

Czym jest zboże techniczne?

Sprawa zboża technicznego pojawiła się wiosną tego roku. Zboże techniczne to rodzaj zboża, które w przeciwieństwie do zboża spożywczego, jest uprawiane w celu wykorzystania do produkcji różnych produktów przemysłowych, a nie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta.

