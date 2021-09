Mlekovita otworzyła największe centrum logistyczne w mleczarstwie

Grupa Mlekovita, będąca liderem branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, nieustannie się rozwija i konsekwentnie opiera swój model biznesowy o stały rozwój. Służą mu inwestycje nie tylko w bazę technologiczną, ale również techniczną i logistyczną. Prezes Zarządu Grupy Mlekovita 24 września 2021 r. dokonał uroczystego otwarcia największego i najnowocześniejszego centrum logistycznego w mleczarstwie.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 24-09-2021, 16:42

– Przyczyniamy się do budowy zdrowego społeczeństwa bardzo dobrą żywnością i zdrowym środowiskiem. Mleczarstwo to nasza polska potęga i wielki element eksportu, dlatego tu trzeba inwestować, aby być konkurencyjnym. Mlekovita jako lider nieustannie się rozwija i konsekwentnie swój model biznesowy opiera o stały rozwój dla dobra klientów i konsumentów – mówił podczas uroczystości Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński. – Nie ma rozwoju bez inwestycji, nie ma rozwoju bez patrzenia w przyszłość. Rozwój technologiczny pozwala nam wdrażać i udoskonalać innowacyjne rozwiązania. Będąc największym inwestorem w branży, w ostatniej dekadzie zainwestowaliśmy ponad miliard złotych i dlatego też w tym trudnym okresie również podjąłem bardzo trudną decyzję o budowie największego i najnowocześniejszego centrum logistycznego w mleczarstwie.

Nowo otwarte centrum logistyczne obejmuje: magazyny chłodnicze, mroźnię oraz magazyn z przeznaczeniem technicznym. W realizacji inwestycji brały udział m.in. firmy: UNIBEP SA (roboty budowlane), Johnson Controls International Sp. z o.o. (branża chłodnicza), PROMAG S.A. (systemy magazynowe).

Stała współpraca z Unibeb SA

– Bardzo się cieszę, że UNIBEP SA od lat współpracuje z Mlekovitą, największą grupą mleczarską w Polsce. Przypomnę, że wcześniej dla tej firmy wybudowaliśmy halę produkcyjno-magazynową oraz najnowocześniejszą w tej części Europy Fabrykę Proszków Mlecznych. Nasza ostatnia inwestycja prowadzona dla Mlekovity to budynek mroźni i dwa budynki magazynowe. Jestem przekonany, że ze wszystkich realizacji możemy być zadowoleni – i inwestor, i my, wykonawcy. Inaczej nie byłoby naszej wieloletniej kooperacji. Chciałbym jednocześnie pogratulować prezesowi Dariuszowi Sapińskiemu i całej załodze Mlekovity – to niesamowite, jak dynamicznie rozwijacie swoją firmę – mówił Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu UNIBEP SA.

Wartość otwartej 24 września inwestycji wyniosła ponad 45 mln zł i w całości została sfinansowana ze środków własnych. Budowa tego największego i najnowocześniejszego centrum logistycznego w mleczarstwie trwała zaledwie rok, a łączna liczba miejsc paletowych to 17 000.

Nowoczesne rozwiązania magazynowe

– PROMAG S.A. z zadowoleniem przyjął zaproszenie do kolejnego projektu Grupy Mlekovita. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że otwarte dziś centrum logistyczne jest doskonałym przykładem rozwoju i wdrażania nowych technologii w polskich firmach. Cieszę się, że Pan Prezes Dariusz Sapiński, przy wyborze partnera w zakresie systemów magazynowych, postawił na nowoczesne rozwiązania oraz na 40-letnie doświadczenie PROMAG – powiedziała Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PROMAG S.A. Karolina Tokarz. – Podstawą sukcesu inwestycji w Wysokiem Mazowieckiem jest doskonała współpraca pomiędzy naszymi firmami, zrozumienie procesów logistycznych w magazynach Mlekovity oraz ich optymalizacja. Wierzę, że nowo otwarty obiekt przyczyni się do jeszcze lepszej obsługi klientów i umocnienia marki Mlekovita na świecie. Gratuluję inwestycji i życzę dalszego, równie dynamicznego rozwoju.

W podobnym tonie o współpracy przy inwestycji wypowiadał się Konrad Ciszkowski, Członek Zarządu Johnson Controls International Sp. z o.o. – Mieliśmy niewątpliwy zaszczyt uczestniczyć w budowie największego centrum logistycznego w mleczarstwie zrealizowanego przez największą w Polsce spółdzielnię mleczarską. Chciałbym podkreślić, że współpraca naszej spółki JCI z Mlekovitą i z panem Prezesem Dariuszem Sapińskim jest długoletnia – zrealizowaliśmy wspólnie wiele instalacji chłodniczych, począwszy od połowy lat 90. Mlekovita zawsze była i będzie kluczowym klientem dla spółki Johnson Controls. Wiedza chłodnicza naszych polskich projektantów pozwoliła zaprojektować nowoczesne i, co ważne, energooszczędne instalacje chłodnicze, spełniające zawsze wysokie i wszystkie obowiązujące normy ochrony środowiska i ekologii. Instalacje te zostały następnie wykonane na najwyższym poziomie jakościowym z pełnymi rygorami bezpieczeństwa pracy i obsługi dla załogi.

Centrum logistyczne zwiększy konkurencyjność Mlekovity

Grupa Mlekovita to obecnie już 22 zakłady produkcyjne, 34 własne centra dystrybucyjne, 142 sklepy firmowe Mlekovitka i oferta 1555 najwyższej jakości produktów. Dzięki nowemu centrum logistycznemu Mlekovita będzie mogła być jeszcze bardziej konkurencyjna na rynku krajowym i zagranicznym oraz sprawniej dystrybuować szeroki asortyment najwyższej jakości markowych produktów mleczarskich.

Podczas uroczystości Prezes Dariusz Sapiński przypomniał, że nowe centrum logistyczne, jedna z większych ostatnich inwestycji, powstawało w trudnym czasie. – Ubiegły rok był rokiem wyjątkowym dla nas wszystkich, także dla Mlekovity. Nasze produkty były powszechnie dostępne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców Polski, a tysiące naszych rolników i pracowników stanęło w pierwszej linii frontu walki z pandemią. Zapewnienie bezpieczeństwa naszym klientom, pracownikom i dostawcom mleka było dla nas absolutnym priorytetem. Wdrożyliśmy dobre praktyki w zakresie walki z pandemią i jej skutkami – podkreślał Prezes Dariusz Sapiński. – Jesteśmy firmą odpowiedzialną i codziennie wywiązujemy się z tego zobowiązania. Dla Mlekovity nie ma innej drogi niż zrównoważony rozwój. Tę misję podzielamy wszyscy w firmie – od rolników po kadrę zarządzającą. Będąc jedną z największych firm w Polsce, doskonale zdajemy sobie sprawę z wpływu naszych decyzji na dziesiątki tysięcy naszych dostawców mleka, kilka tysięcy naszych pracowników, na miliony naszych klientów, na środowisko naturalne i całą krajową gospodarkę. Tworzymy postęp dla mleczarstwa, bo po to jesteśmy, takie jest nasze zadanie i staramy się wywiązać z tego jak najlepiej.

List od Premiera

Z okazji otwarcia największego i najnowocześniejszego centrum logistycznego w mleczarstwie list do zgromadzonych skierował także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Odczytał go Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz (treść listu w załączeniu).

Prezes Zarządu Grupy Mlekovita odebrał również nagrodę EKOINWESTORA w przemyśle spożywczym 2021 za instalację układów odzyskiwania ciepła w Wysokiem Mazowieckiem w konkursie organizowanym przez redakcję magazynu „AGRO Industry” pod patronatem honorowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.