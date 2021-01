Mlekovita podała wyniki za 2020 rok. Przychód firmy wyniósł ponad 5,5 mld zł

Osiągnięcie tak znakomitych wyników było możliwe także dzięki eksportowi, którego wartość wyniosła blisko 1,3 mld zł. Na eksport, w sumie do 167 krajów na świecie, kierowanych jest 35% wytwarzanych przez Mlekovitę produktów. Codziennie poza granice Polski wysyłanych jest średnio 150 kontenerów z produktami. Co miesiąc Grupa dostarcza na rynek krajowy i zagraniczny m.in.: 60 mln l mleka, 8 tys. ton serów, 6 tys. ton masła, 10 tys. ton proszków mlecznych. Grupa Mlekovita jest m.in. głównym światowym dostawcą odtłuszczonego mleka w proszku w ramach rządowego kontraktu z Algierią.

– 2020 rok, z uwagi na pandemię, był szczególny dla całej polskiej i światowej gospodarki. Mimo to Grupa Mlekovita konsekwentnie i dynamicznie się rozwija, osiągając znakomite wyniki. Rekordowe przychody, które w minionym roku przekroczyły 5,5 miliarda złotych, są zasługą m.in. obserwacji rynku i odpowiedzi na jego potrzeby – zwłaszcza te zmieniające się wraz z dynamicznie zmieniającą się sytuacją rynkową. To także wynik konsekwentnie przeprowadzanych inwestycji, a także codziennej pracy 5 000 wykwalifikowanych pracowników przy ponad 180 liniach produkcyjnych w 21 zakładach produkcyjnych, w których przetwarzanych jest 8 milionów litrów najlepszego mleka dostarczanego przez 15 000 polskich rolników. Dzięki ich codziennym wysiłkom ponad 1 000 produktów mlecznych wytwarzanych w zakładach Mlekovity znanych jest nie tylko w Polsce, ale i 167 krajach świata – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita, Dariusz Sapiński.

Miniony rok to dla Mlekovity czas wielkich inwestycji w rozwój bazy technicznej, technologicznej i produktowej, na które w 2020 r. firma przeznaczyła 100 mln zł. Największym przedsięwzięciem jest budowa mroźni wraz z magazynami i infrastrukturą w centrali w Wysokiem Mazowieckiem. Równie ważne było uruchomienie pierwszej w Polsce linii technologicznej do produkcji batoników twarogowych w zakładzie w Pilicy, a także linii do produkcji mleka zagęszczonego w tubkach i kajmaku w zakładzie w Świeciu. Wielkich inwestycji nie byłoby jednak bez kolejnych sukcesów w skupie surowca – ilość skupionego w 2020 roku mleka znów okazała się rekordowa i przekroczyła poziom 2,3 mld litrów.