Mlekovita podnosi standardy w zakresie ochrony środowiska

Grupa Mlekovita, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, od lat stawia na zrównoważony rozwój, obejmujący wszystkie aspekty jej działalności. Kieruje się bowiem przekonaniem, że ochrona środowiska naturalnego jest niezbędna do wytwarzania produktów wspierających zdrową i zrównoważoną dietę. Dlatego firma regularnie podnosi standardy w zakresie ochrony środowiska.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 06-07-2021, 14:25

Dariusz Sapiński: Mlekovita podnosi standardy w zakresie ochrony środowiska

Mlekovita podejmuje szereg działań, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne. Firma prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami, optymalizuje zużycie wody i energii. Modernizuje również swoje zakłady, by uczynić je jak najbardziej przyjaznymi środowisku. Wśród największych przeprowadzonych modernizacji w ostatnich latach była m.in. budowa kotłowni gazowej i elektrociepłowni w zakładzie w Trzebownisku na Podkarpaciu, elektrociepłowni w zakładzie w Lubawie oraz nowej kotłowni gazowej w zakładzie w Morągu.

System selektywnej zbiórki

W zakładach Mlekovity wdrożony jest system selektywnej zbiórki odpadów, które następnie przekazywane są uprawnionym odbiorcom. Natomiast o efektywności energetycznej firmy, w tym uzyskanych oszczędnościach energii w różnego rodzaju inwestycjach, świadczą pozytywne wyniki audytów, potwierdzone certyfikatami, wydanymi m.in. przez największe firmy certyfikujące na świecie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W czerwcu br. Mlekovita otrzymała również certyfikat poświadczający, że poprzez wprowadzony system obrotu paletami, firma aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska i budowania zrównoważonego łańcucha dostaw. Dzięki temu zredukowane zostały:

• zużycie drewna o 65 300 dm3, co oznacza uratowanie 63 drzew,

• emisja dwutlenku węgla o niemal 110 000 kg (3 okrążenia kuli ziemskiej mniej),

• produkcja odpadów o 12 648 kg (czyli 3 pełne śmieciarki mniej).

Odpowiedzialny biznes

– Jako lider polskiej branży mleczarskiej Mlekovita dążymy do równoważenia celów we wszystkich aspektach naszej działalności, w tym również w obszarze ochrony środowiska. Zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, uwzględniające m.in. kryteria ekologiczne, są niezwykle istotnym elementem strategii naszej firmy. Dbamy o to, aby produkowane przez nas produkty były nie tylko najwyższej jakości, ale również były przyjazne dla środowiska – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Więcej produktów ekologicznych

W ramach działań prośrodowiskowych Mlekovita rozwija także swój asortyment w kategorii produktów ekologicznych. W portfolio firmy jest kilkanaście produktów (m.in. mleko świeże i UHT, masło, jogurt naturalny, kefir oraz sery), oznaczonych unijnym logo Rolnictwa Ekologicznego, potwierdzającym, że pochodzą one z surowca z gospodarstwa ekologicznego. Musi ono spełniać określone wymogi, m. in. nie używać środków chemicznych, sztucznych nawozów i pasz.

Proekologiczne podejście Mlekovity dotyczy również pakowania produktów. Polega ono na ograniczaniu ilości tworzyw sztucznych w opakowaniach, m.in. poprzez zmniejszenie grubości folii w opakowaniach sera w plastrach czy wprowadzenie kubków do jogurtów z bezpośrednim nadrukiem. Pozwoliło to firmie zredukować ilość tworzyw sztucznych aż o 100 tys. kg w 2020 roku, a w bieżącym – o kolejne 50 tys. kg.

Mlekovita realizuje swoje działania w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego 14001. Jego ciągłe doskonalenie oraz integrowanie z Międzynarodowym Standardem Bezpieczeństwa Żywności FSSC 22000 służy stworzeniu jednego efektywnego systemu, gwarantującego ciągłe zmniejszanie wpływu na środowisko.