Mlekovita podsumowała trzy kwartały. Przychody firmy wyniosły ponad 4 mld zł

Wynik został osiągnięty m.in. dzięki eksportowi, którego wartość przekroczyła 1 mld zł, co oznacza wzrost sprzedaży eksportowej o 33% (porównując 9 miesięcy 2020 z tym samym okresem 2019 r.). Na eksport kierowanych jest 35% wytwarzanych przez Mlekovitę produktów, które są eksportowane do 167 krajów na świecie. Poza granice Polski codziennie wysyłanych jest średnio 150 kontenerów z produktami. Co miesiąc Grupa dostarcza na rynek krajowy i zagraniczny m.in.: 60 mln l mleka, 8 tys. ton serów, 6 tys. ton masła, 10 tys. ton proszków mlecznych. Grupa Mlekovita jest m.in. głównym światowym dostawcą odtłuszczonego mleka w proszku w ramach rządowego kontraktu z Algierią.

– Wyniki, które Mlekovita wypracowała przez trzy kwartały tego roku, po raz kolejny potwierdzają, że przyjęta strategia rozwoju jest skuteczna. Na znakomite rezultaty składają się codzienna ciężka praca 15 tys. rolników dostarczających mleko i 5 tys. pracowników naszych 20 zakładów, najwyższa jakość oferowanych produktów oraz dobre zarządzanie. Już dzisiaj szacujemy, że mimo wyjątkowych wyzwań, na koniec roku osiągniemy kolejny rekord przychodów. Jesteśmy tego coraz bliżsi – mówi Dariusz Sapiński, prezes zarządu Grupy Mlekovita.

Nieodłącznym elementem rozwoju są inwestycje, dzięki którym Mlekovita może rozszerzać asortyment nie tylko o nowe warianty topowych produktów, ale także wprowadzać zupełnie nowe wyroby, dotąd nieprodukowane w Polsce. Strategia Grupy zakłada, że na koniec roku ich łączna wartość wyniesie 100 mln zł. Największą z nich jest trwająca w centrali w Wysokiem Mazowieckiem budowa mroźni wraz z magazynami o powierzchni 8 tys. m2 oraz niezbędną infrastrukturą, warta 40 mln zł. W oddziale w Pilicy firma jako pierwsza w Polsce uruchomiła linię technologiczną do produkcji batoników twarogowych w dwóch brandach produktowych „MiaMu” i „Tereska” o wartości 4 mln zł. Natomiast w zakładzie w Świeciu powstała linia do produkcji mleka zagęszczonego w tubkach i kajmaku o wartości 1,5 mln zł.