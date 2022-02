Mlekovita produkuje 30 proc. masła w Polsce

Grupa Mlekovita jest największym producentem masła w Polsce oraz czołowym producentem w Europie. Aż 30 proc. masła produkowanego w Polsce to masło z Mlekovity. Dynamika jego sprzedaży z roku na rok rośnie – w 2021 r. osiągnęła poziom dwucyfrowy.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 14-02-2022, 14:11

– Masło to produkt niezbędny w diecie każdego człowieka. Tłuszcz mleczny jest najlepiej przyswajalny ze wszystkich tłuszczów spożywczych – proces jego trawienia zachodzi znacznie szybciej, a więc szybko zamienia się w energię i zwiększa siły witalne organizmu. Dlatego w naszej ofercie znaleźć można masło w różnych wariantach: najbardziej ulubione przez Polaków masło Polskie, jego wariant bez laktozy, masło ekologiczne BIO czy masła z dodatkami smakowymi. Co ważne, popularność naszego masła wśród konsumentów sprawia, że właściwie „prosto z produkcji” trafia na półki sklepowe, dzięki czemu klient ma pewność, że kupuje masło nie tylko najwyższej jakości, ale i najświeższe – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Właściwości masła

Masło zawiera tłuszcz mleczny, którego składniki pełnią ważne funkcje biologiczne w organizmie człowieka, a kwasy tłuszczowe zawarte w maśle są najlepszym źródłem energii. Nienasycone kwasy tłuszczowe ograniczają syntezę cholesterolu, a CLA (sprzężony kwas linolowy) – nienasycony kwas należący do grupy omega-6, niezbędny składnik diety, który musi być dostarczany organizmowi wraz z pożywieniem – wykazuje właściwości przeciwutleniające i przeciwmiażdżycowe. Wyjątkowymi właściwościami prozdrowotnymi charakteryzują się także fosfolipidy, m.in. regulują pracę mózgu, poprawiają pamięć i odporność na stres, zmniejszają ryzyko schorzeń neurologicznych. Lipidy eterowe stymulują układ odpornościowy. Działanie antyoksydacyjne wykazuje wiele bioaktywnych składników (CLA, fosfolipidy, lipidy eterowe, koenzym Q10), a także witaminy E, A i D3.

Masło w diecie

Jedna łyżka masła pokrywa w ok. 20% zalecanego dziennego spożycia witaminy A (masło jest najłatwiej przyswajalnym źródłem tej witaminy), w ok. 6% – witaminy E oraz witamin D i B. Zawarte w tej porcji ok. 50 mg cholesterolu jest zaś niezbędne m.in. do budowy błon komórkowych.