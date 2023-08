Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek o zgodę na połączenie w branży mleczarskiej. Mlekovita chce połączyć się z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Miechowie.

Mlekovita przejmuje kolejną spółdzielnię /fot. Mlekovita

Mlekovita przejmuje

Jak czytamy, 11 sierpnia br. do UOKiK wpłynął wniosek o wydanie zgody na koncentrację, czyli połączenia Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita z siedzibą w Wysokiem Mazowieckim z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Miechowie.

Jak czytamy, planowana forma koncentracji to połączenie dwóch samodzielnych przedsiębiorców na podstawie art. 96 ustawy Prawo spółdzielcze, przy czym spółdzielnią przejmującą będzie Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, a spółdzielnią przejmowaną OSM w Miechowie. Po koncentracji będzie istniał jeden przedsiębiorca – Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem.

Cel przejęcie OSM Miechów

Obszary terytorialnych działalności uczestników koncentracji to w przypadku SM Mlekovita – cały kraj, zaś w OSM w Miechowie województwo małopolskie i świętokrzyskie. Zakres działalności SM Mlekovita to głównie skup mleka surowego, produkcja mleka świeżego, UHT, serów, twarogów, śmietany i śmietanki, masła, proszków mlecznych, napojów i produktów fermentowanych. Zaś OSM w Miechowie to skup mleka surowego, produkcja mleka świeżego, produkcja serów twarogowych, kefir i maślanka, śmietany i masła.

Cele koncentracji:

połączenie spółdzielni pozwoli na wzmocnienie ich potencjału technologicznego oraz zapewni uzyskanie lepszych wyników ekonomicznych poprzez:

obniżenie kosztów przerobu w zakładach przetwórczych,

pełne wykorzystanie zdolności technologicznych zakładów przetwórczych,

poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów i obniżenie nakładów związanych z reklamą i marketingiem,

zapewnienie w miarę stabilnych warunków producentom mleka, co umożliwi im dalszy rozwój i poprawę jakości produkcji w gospodarstwach,

obniżenie kosztów logistycznych,

zapobieżenie w dalszej perspektywie ryzyku niewypłacalności i utracie miejsc pracy w OSM w Miechowie w związku z pogarszającymi się wskaźnikami ekonomicznymi oraz zmniejszaniem się skupu mleka.

Planowa data koncentracji 1 listopada 2023.

Potencjał Mlekovity

Obecnie Mlekovita posiada 22 zakłady produkcyjne, 34 hurtownie, 147 sklepów firmowych Mlekovitka i sklep internetowy mlekovitka.pl. W 2022 roku, pomimo zawirowań rynkowych związanych z wybuchem wojny na Ukrainie, Grupa Mlekovita osiągnęła kolejny rekord przychodów, które wyniosły ok. 9,5 mld złotych. Na inwestycje wydano ok. 100 mln złotych.

