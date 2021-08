Mlekovita przygotowuje się do roku szkolnego

W diecie każdego dziecka powinno znaleźć się zarówno mleko, jak i jego przetwory. Nabiał jest bowiem niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, szczególnie w trakcie aktywnego dnia w szkole. Wraz ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego, Mlekovita poleca najwyższej jakości wyroby mleczarskie, których nie może zabraknąć w codziennym menu każdego ucznia.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 31-08-2021, 15:36

Mlekovita przygotowuje się do roku szkolnego

Mlekovita od lat zachęca do spożywania mleka i jego przetworów, gdyż jest ono jednym z najbardziej wszechstronnych produktów pod względem wartości odżywczych, niezbędnym i najbardziej wartościowym składnikiem codziennej diety człowieka oraz najlepszym źródłem wapnia.

Produkty dla dzieci

– Udział produktów mlecznych w odpowiedniej i zbilansowanej diecie odgrywa niezwykle ważną rolę. Zwłaszcza w diecie najmłodszych konsumentów, którzy lada moment wrócą do szkolnych ławek. Codzienne spożywanie przez uczniów nabiału jest niezwykle istotne, gdyż stanowi on bogate źródło wapnia oraz naturalnego, pełnowartościowego i łatwo przyswajalnego białka, które jest budulcem tkanek i źródłem energii. W ofercie Mlekovity posiadamy wiele produktów o wysokiej wartości odżywczej, które idealnie sprawdzą się jako składnik pożywnego posiłku czy jako smaczna przekąska podczas szkolnej przerwy. Są to m.in. produkty z linii MiaMu, z paluszkami serowymi i batonikami twarogowymi na czele, a także produkty z linii Polskie czy Wypasione – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Piramida zdrowia

Eksperci żywieniowi zalecają picie mleka nie tylko na śniadanie, ale także spożywanie go w ciągu dnia dla zaspokojenia pragnienia. Według Piramidy Zdrowego Żywienia dzieci i młodzież powinny pić co najmniej 3-4 szklanki mleka dziennie (można je częściowo wymienić na jogurt, kefir, maślankę czy ser).

Jako składnik pełnowartościowego śniadania lub kolacji, w formie dodatku do popularnych kanapek czy tostów, idealnie sprawdzą się m.in. sery, których bogaty wybór ma swoim asortymencie Mlekovita. To m.in. cała gama serów w plastrach 100 g i 150 g, w tym popularny Sokół, Tylżycki, Mazdamer, Cheddar czy Polski z dziurami, śmietankowe serki kanapkowe Wypasione czy Polskie serki homogenizowane i wiejskie.

Przekąski

Natomiast na smaczną przekąskę idealnie nadają się produkty marki MiaMu, m.in. jogurty w 125-gramowej porcji odpowiedniej dla dzieci, w ciekawych wariantach smakowych: biszkopt, jagoda z biszkoptem, pomarańcza-nektarynka oraz truskawka czy serek szkolny o wysokiej wartości odżywczej, produkowane bez użycia konserwantów i barwników. Z kolei pakowane w pojedyncze porcje, gwarantujące długotrwałą świeżość i wygodę paluszki serowe i batoniki twarogowe MiaMu to produkty, które można zabrać nawet na szkolną wycieczkę.

Rozpoczynający się we wrześniu rok szkolny zwiastuje jesień, a o tej porze roku łatwo o obniżenie odporności. Dlatego warto sięgać po produkty naturalnie wspierające odporność – Mlekovita ma szeroką ofertę produktów wspomagających funkcjonowanie przewodu pokarmowego i układu odpornościowego, m.in. mleko acidofilne i serwatka Dar Pro. Dostępne są w poręcznych opakowaniach z szeroką zakrętką.

Wśród najmłodszych konsumentów nie brakuje też osób z nietolerancją dwucukru mlecznego, czyli laktozy. Aby i one mogły się cieszyć smakiem mlecznych specjałów, Mlekovita rozwija swoją ofertę produktów bez laktozy. Wśród proponowanych przez firmę produktów dostępne są m.in. sery żółte, serki homogenizowane Polskie, ser kanapkowo-sałatkowy Favita, twaróg, a także mleko Wydojone, masło Polskie, śmietana Polska 18%, jogurty Polskie naturalne i smakowe (zarówno w kubeczkach, jak i pitne) oraz ostatnia nowość w kategorii jogurtów: napój Dar Pure bez dodatku cukrów i o prostym składzie.