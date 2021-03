Mlekovita rocznie wytwarza 42 tys. ton serów miękkich

Mlekovita miesięcznie wytwarza 3,5 tys. ton serów miękkich

Mlekovita stale rozszerza asortyment w tej kategorii



Sery miękkie to kategoria, która cieszy się popularnością przez cały, ale znaczne tendencje wzrostowe notuje zwłaszcza w okresach świątecznych. Największa sprzedaż tradycyjnie odnotowywana jest w okresie poprzedzającym Wielkanoc, kiedy to klienci z myślą o świątecznych wypiekach częściej sięgają po twarogi sernikowe, a także po inne sery miękkie do przygotowania potraw na świąteczny stół.

– Twaróg, potocznie zwany białym serem, jest obecny w polskiej kuchni od pokoleń. Kiedyś wytwarzany był przez gospodynie niemal w każdym domu, dzisiaj konsumenci sięgają po produkty Mlekovity, znanej i renomowanej marki o ugruntowanej pozycji na rynku. W naszym portfolio posiadamy szeroki wybór najwyższej jakości produktów, które doskonale odpowiadają na potrzeby konsumentów. Rocznie produkujemy 42 tys. ton serów miękkich, konsekwentnie rozszerzając asortyment w tej kategorii – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński. – Jako że wśród wielkanocnych ciast na polskich stołach od lat królują serniki, w okresie poprzedzającym święta odnotowujemy zwiększone zainteresowanie twarogami. Nasi klienci najchętniej wybierają twarogi sernikowe: Na Polski Stół oraz Hanusi. Wszystkie nasze sery miękkie to wyśmienite produkty najwyższej jakości – bez konserwantów, barwników i aromatów. A ponadto można je kupić w szybki i wygodny sposób, korzystając z oferty naszego sklepu internetowego mlekovitka.pl.

Kategoria serów miękkich Grupy Mlekovita jest bardzo bogata – samych twarogów i twarożków oferuje ponad dwadzieścia różnych rodzajów. Wśród tych sernikowych najpopularniejsze są twaróg sernikowy premium 18% Na Polski Stół 1 kg oraz twaróg Hanusi (6,5% tłuszczu) 500 g i 1 kg oferowane w wygodnych wiaderkach. Produkty są w pełni naturalne, bez konserwantów, barwników i aromatów. Twaróg Na Polski Stół dzięki zawartości 18% tłuszczu jest wyjątkowo kremowy. Oba mogą stanowić bazę do puszystych i delikatnych serników oraz innych ciast i deserów. Sprawdzają się też w takich potrawach, jak pierogi czy naleśniki. W ofercie Mlekovity znajdują się także twarogi regionalne, np. mielony z Trzebowniska.