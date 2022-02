Mlekovita rusza z nową kampanią

Grupa Mlekovita, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, w 2022 roku rozpoczęła kampanię promocyjną swoich produktów pod hasłem: „Kochaj Mlekovitę i jedz to, co najlepsze”.

Autor: opr. RW

Data: 22-02-2022, 10:42

Mleko i produkty mleczne stanowią bogate źródło ważnych dla zdrowia składników odżywczych, głównie pełnowartościowego białka, zawierającego wszystkie niezbędne aminokwasy, bardzo dobrze przyswajalnego wapnia, który z produktów mlecznych jest wchłaniany przez organizm aż w 80%. To też źródło wielu witamin, m.in. A, D, E, K oraz z grupy B, a także składników mineralnych (potasu, fosforu, magnezu, cynku czy żelaza). Tak unikalny skład odżywczy potrzebny jest organizmowi w każdym wieku, zwłaszcza dzieciom w okresie wzrostu oraz osobom w podeszłym wieku.

Strategia komunikacji marki Mlekovita

– Mimo wielu zalet wynikających z codziennego spożywania nabiału oraz faktu, że mleko jest produktem spożywczym, który towarzyszy człowiekowi przez całe życie, narosło wokół niego wiele mitów. Dlatego wydźwięk kampanii pod hasłem „Kochaj Mlekovitœ i jedz to, co najlepsze” wskazuje na dbanie o zdrowie własne i najbliższych poprzez wybieranie produktów Mlekovity jako najlepszej i najsmaczniejszej żywności. Mlekovita, jako lider branży w Europie Środkowo-Wschodniej, nie tylko dba o dostarczanie na rynek żywności najwyższej jakości, ale również edukację o zaletach wynikających z codziennego spożywania nabiału. Konsumenci, wybierając produkty Mlekovity, pokazują swoje przywiązanie do wyrobów produkowanych przez największą grupę mleczarską z najwyższej jakości surowców, jednocześnie troszcząc się o zdrowie swoje i swoich najbliższych. W tej konwencji stworzona została cała strategia komunikacyjna marki – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Kampania Mlekovity

Kampania promująca „Kochaj Mlekovitę i jedz to, co najlepsze” zaplanowana została na cały rok 2022 i obejmuje komunikację w prasie, radiu, telewizji oraz internecie. W reklamach telewizyjnych pojawią się topowe produkty: masło Polskie, masło klarowane, sery pleśniowe la Polle oraz Cheddar i Favita. Nowe hasło promowane jest we wszystkich platformach komunikacji ATL i BTL – zarówno w mediach, mediach własnych (m.in. w mediach społecznościowych i na stronie internetowej), jak i w materiałach POS.