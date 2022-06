Mlekovita świętuje 30-lecie swojej marki

Autor: opr. RW

Data: 21-06-2022, 10:23

Mlekovita w 2022 roku obchodzi 30-lecie marki. Twórcą nazwy i logo jest Dariusz Sapiński, od czterech dekad zarządzający firmą, autor jej obecnego sukcesu: pozycji numer 1 w branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mlekovita świętuje 30-lecie swojej marki /fot. mat.pras

30 lat marki Mlekovita

SM Mlekovita swoją renomę tworzy blisko 95 lat. Do lat 90. XX w. była jedną z wielu, wówczas blisko 310 okręgowych spółdzielni mleczarskich, a ponad 430 przedsiębiorstw zajmujących się skupem i przerobem mleka. Prace nad koncepcją nowej marki zostały zainicjowane w 1991 r. Stworzenie nazwy i opracowanie logo przez Dariusza Sapińskiego oraz wprowadzenie ich jako brandu na szaty graficzne produktów zajęły zaledwie kilka miesięcy i już w 1992 roku marka Mlekovita mogła zadebiutować na rynku, a wyroby nią oznaczone znaleźć się na sklepowych półkach.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Od tej chwili spółdzielnia rosła bowiem w siłę – w ciągu ostatnich trzech dekad liczba spółdzielni mleczarskich spadła o połowę, a Mlekovita w roku jubileuszu 30-lecia brandu jest największą grupą mleczarską nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Tworzy ją już 22 zakłady produkcyjne, 34 własne centra dystrybucyjne, w tym pierwsze w branży hurtownie w formacie Cash&Carry, oraz 147 sklepów Mlekovitka i sklep internetowy www.mlekovitka.pl. Ponadto Mlekovita od lat pracuje zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania, obejmującym System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz System Bezpieczeństwa Żywności FSSC 22000, który jest równoważny z IFS i BRC.

Mlekovita eksportuje do 167 krajów świata

– Budowa silnej, wiarygodnej marki jest niezwykle istotna, nie tylko dla Mlekovity – silna marka jest bowiem siłą napędową konkurencyjności, symbolem jakości, wiodącej pozycji na rynku, prestiżu oraz uznania. Pomaga nie tylko podtrzymać dobre relacje z dotychczasowymi klientami, ale i zdobywać nowych, budując i utrzymując ich lojalność, gdyż najchętniej wybierają produkty markowe, wiedząc, że dobry brand to gwarancja satysfakcji oraz oryginalności – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Podkreśla, że Mlekovita jest wiarygodnym partnerem biznesowym i warto jej zaufać, gdyż to zaufanie stanowi filar partnerskiego biznesu, a produkty dostarczane są do sklepów w całej Polsce, ale także do 167 krajów na świecie.

– Cieszę się, że Mlekovita niezmiennie okazuje się najlepszą i najcenniejszą marką w branży. To kolejne potwierdzenie właściwie obranej 30 lat temu strategii, w której stawiamy na długofalową i partnerską współpracę z dostawcami mleka oraz konsekwentny rozwój dla dobra konsumentów – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Miliardy przychodów i ciągłe inwestycje

Historia marki Mlekovita pisana jest ciągłym rozwojem. Przychody firmy co dekadę wzrastają dwudziestokrotnie, w 2021 roku wyniosły ponad 6,3 mld złotych. W ostatnim roku na inwestycje wydano blisko 85 mln złotych, a w ostatnim dziesięcioleciu – ponad 1 mld złotych.

Dwie najważniejsze w ostatnim czasie to zakończona w 2017 r. największa w historii firmy inwestycja: budowa Fabryki Proszków Mlecznych oraz otwarte w 2021 r. największe i najnowocześniejsze w mleczarstwie centrum logistyczne. Pozwala to z ufnością patrzeć w przyszłość i rozwijać firmę i brand Mlekovita.