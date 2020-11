Mlekovita szykuję się do świąt i zapewnia o ciągłości realizacji zamówień

– Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Mlekovita przygotowała dla klientów i konsumentów szereg promocji, które dostępne będą zarówno w hurtowniach, jak i sklepach firmowych Mlekovitka. Jak co roku, tradycyjnie oferujemy także możliwość zakupu zestawu produktów w eleganckim kuferku prezentowym. To doskonały pomysł na prezent dla bliskich, pracowników lub kontrahentów. Specjalne niespodzianki przygotowaliśmy również dla klientów korzystających z zakupów on-line. W uruchomionych w ostatnich tygodniach dwóch sklepach internetowych – sba.com.pl i mlekovitka.pl – czekają atrakcyjne oferty i promocje na wybrane artykuły z naszego liczącego ponad 1000 produktów asortymentu – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński. W sklepie mlekovitka.pl wśród proponowanych upominków można znaleźć również wyjątkowe rękodzieła: wykonane ręcznie szydełkowe anioły. Świątecznych prezentów dla aktywnych – produktów o wysokiej zawartości białka – szukać można zaś w sklepie sba.com.pl.

Do przygotowania świątecznych potraw w każdej kuchni niezbędne są produkty mleczarskie. Jako baza wielu świątecznych wypieków i potraw doskonale sprawdzą się najwyższej jakości produkty od Mlekovity: Masło Polskie, mleko Wypasione, śmietanki Polskie, twarogi sernikowe Hanusi i Na Polski Stół, Mascarpone Kuchmistrza oraz nowości: Kajmak Kuchmistrza i Wypasione mleko zagęszczone. Bożonarodzeniowymi przysmakami mogą w pełni cieszyć się także osoby z nietolerancją laktozy, które mogą skorzystać z produktów ze specjalnej linii bez laktozy – jest ich już ponad 30. Najmłodszym (ale nie tylko im) Mlekovita proponuje zaś alternatywę dla tradycyjnych słodyczy – MiaMu batoniki z twarożku w polewie czekoladowej. Wiele z tych produktów znalazło się w zestawie świątecznym w eleganckim kuferku, oferowanym przez Mlekovitę. Za 100 zł można nabyć aż 25 produktów.

Coraz większą popularnością, także na święta, cieszą się deski serów. Mlekovita i tu ma swoje propozycje: świąteczny stół dopełni deska serów, stworzona z serów pleśniowych Camembert, Brie i Polish Bleu, serów długodojrzewających z linii Diamenty Konesera, Faruków, Gołek Zakopiańskich, paluszków serowych oraz innych serów wędzonych, ekologicznych czy z dodatkami smakowymi, jak np. Gouda z czarnuszką lub z kozieradką. Do przyrządzenia świątecznej ryby idealnie sprawdzi się zaś masło klarowane lub miniosełki masła Polskiego z dodatkami smakowymi, np. grzybowe czy ziołowe. Co ważne, dzięki możliwości zakupów online, produkty do przygotowania świątecznych przysmaków mogą trafić w sposób bezpieczny do wszystkich konsumentów w Polsce – Mlekovita jako jedyna dostarcza swoje produkty bez ograniczeń terytorialnych.